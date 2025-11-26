Трамп заявил о сокращении мирного плана по Украине до 22 пунктов

Фото: whitehouse.gov

Количество пунктов в предложенном администрацией США мирном плане по урегулированию ситуации на Украине было сокращено с 28 до 22. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп во время общения с журналистами.

"Это была просто схема. Все, что было, – это схема. Это не было планом. Это была концепция", – пояснил глава Белого дома.

Репортеры также попросили Трампа прокомментировать критику со стороны его однопартийцев, которые сочли изначальную версию плана слишком пророссийской. По словам президента США, именно их оценка поспособствовала сокращению числа пунктов.

"Многие из них (вопросов. – Прим. ред.) были решены и на самом деле решены очень благоприятным образом", – добавил президент США.

Вашингтон представил план по мирному урегулированию украинского конфликта 20 ноября. Пункты включали в том числе отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее вооруженных сил, возможное снятие санкций с России и прочие условия.

В связи с этим 23-го числа в Женеве была организована встреча между американской и украинской делегациями. СМИ тогда утверждали, что по итогам консультации соглашение было сокращено до 19 пунктов.

Вскоре после этого Трамп поручил своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу провести встречу с Владимиром Путиным для окончательного согласования документа. Предполагается, что визит американского политика в Москву может состояться на следующей неделе.

