Рубио заявил, что конфликт на Украине будет завершен очень скоро

Фото: ТАСС/AP/Martial Trezzini

Госсекретарь США Марко Рубио выразил уверенность, что украинский конфликт будет завершен очень скоро благодаря существенному прогрессу на переговорах по американскому мирному плану. Об этом дипломат заявил на пресс-конференции в Женеве по итогам встречи с делегацией Украины.

"Мы очень оптимистичны, что достигнем цели в очень разумный период времени, очень скоро", – приводит РИА Новости слова Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что США хорошо понимают приоритеты и красные линии каждой из сторон конфликта. Рубио добавил, что верит в возможность согласовать план урегулирования по Украине.

"Нам просто нужно больше времени, чем у нас было сегодня. Я искренне верю, что мы добьемся этого", – сказал представитель США.

По его словам, участникам переговоров в Женеве еще предстоит решить пару вопросов, после чего в мирный план США могут быть внесены определенные изменения. В частности, предстоит обсудить роль Евросоюза и НАТО в урегулировании конфликта.

Затем документ нужно будет согласовать на уровне президентов, в связи с чем Рубио допустил новый контакт между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским.

Помимо этого, свою позицию относительно договоренностей также предстоит высказать российской стороне, отметил госсекретарь США.

"Очевидно, что у россиян здесь есть право голоса, не так ли", – напомнил он.

Рубио также заявил, что Вашингтон считает свой план урегулирования основополагающим документом в этом процессе. Работа по нему велась сразу с обеими сторонами конфликта. В понедельник, 24 ноября, американская команда продолжит работать над согласованием условий мирного решения конфликта, заключил госсекретарь.

США сформировали мирный план по Украине, включающий в себя 28 пунктов. В частности, документ предполагает возможность снятия с России санкций, запрет на вступление Украины в НАТО, ограничение численности украинских военных и другое.

23 ноября в Женеве прошли переговоры между представителями Киева и Вашингтона. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров сообщил, что мирный план находится на завершающем этапе согласования.

В свою очередь, Рубио сообщил о хорошем прогрессе в рамках работы над мирным планом. Он добавил, что стороны поработали над внесением некоторых изменений, корректировок в надежде продвинуться вперед в устранении разногласий.