Reuters: дополненный план ЕС по Украине состоит из 28 пунктов

Фото: 123RF.com/adrianhancu

Обнародованный дополненный план Евросоюза по Украине включает 28 пунктов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ.

Европа в своем предложении по урегулированию конфликта допустила вступление Украины в НАТО при консенсусе среди членов военно-политического блока. Также в документе нет сроков, в которые Киев должен провести выборы.

Дополненный план содержит пункт, согласно которому Североатлантический альянс не будет размещать на украинской территории войска, но с формулировкой "в мирное время". Более того, предложения ЕС не содержат пункт про признание Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими.

Предложенный план сенатор Алексей Пушков в телеграм-канале назвал "продуманным для продолжения войны".

"Европейский мирный план – это не план мира, а план продолжения войны. Продуманный и выверенный", – говорится в публикации.

Ранее США разработали мирный план по урегулированию украинского конфликта, который состоял из 28 пунктов. Среди них – возможность снятия с России санкций, запрет на вступление Украины в НАТО и ограничение численности ее армии.

В ответ европейские лидеры создали встречный план. Его планировалось представить на переговорах представителей Киева и Вашингтона, которые начались в Женеве. Данную встречу американский госсекретарь Марко Рубио назвал "самой продуктивной и значимой", также она заявил о достижении "хорошего прогресса" в урегулировании конфликта.