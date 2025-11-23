Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 ноября, 22:05

Политика
Главная / Новости /

Reuters: дополненный план ЕС по Украине состоит из 28 пунктов

Обнародован дополненный план ЕС по Украине

Фото: 123RF.com/adrianhancu

Обнародованный дополненный план Евросоюза по Украине включает 28 пунктов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на документ.

Европа в своем предложении по урегулированию конфликта допустила вступление Украины в НАТО при консенсусе среди членов военно-политического блока. Также в документе нет сроков, в которые Киев должен провести выборы.

Дополненный план содержит пункт, согласно которому Североатлантический альянс не будет размещать на украинской территории войска, но с формулировкой "в мирное время". Более того, предложения ЕС не содержат пункт про признание Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими.

Предложенный план сенатор Алексей Пушков в телеграм-канале назвал "продуманным для продолжения войны".

"Европейский мирный план – это не план мира, а план продолжения войны. Продуманный и выверенный", – говорится в публикации.

Ранее США разработали мирный план по урегулированию украинского конфликта, который состоял из 28 пунктов. Среди них – возможность снятия с России санкций, запрет на вступление Украины в НАТО и ограничение численности ее армии.

В ответ европейские лидеры создали встречный план. Его планировалось представить на переговорах представителей Киева и Вашингтона, которые начались в Женеве. Данную встречу американский госсекретарь Марко Рубио назвал "самой продуктивной и значимой", также она заявил о достижении "хорошего прогресса" в урегулировании конфликта.

Трамп потребовал, чтобы Зеленский подписал новый план урегулирования конфликта на Украине

Читайте также


политика

Главное

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика