Bloomberg: Украина считает, что для обсуждения обмена территориями нужно перемирие

Фото: 123RF.com/rommma

Контрпредложение Украины и ее европейских союзников предусматривает, что обсуждение с Россией обмена территориями возможно только после перемирия, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Ожидается, что предложение будет представлено американским представителям 23 ноября в Женеве. Оно предполагает отказ от уступок территорий, которые не контролируются российскими войсками.

Также оговаривается, что активы РФ останутся замороженными и будут использоваться для восстановления Украины и "компенсации Киеву". По данным агентства, Европа требует, чтобы российские активы были замороженными до тех пор, "пока Москва не согласится выплатить компенсации за ущерб".

Помимо этого, указали журналисты, Вашингтону предлагается "компенсация" за надежные гарантии безопасности, однако не уточняется, как именно это будет сделано. Другие санкции могут снять поэтапно, и Россия вернется в глобальную экономику, если будет придерживаться сделки, указало СМИ.

Ранее подготовленный США мирный план по урегулированию украинского конфликта состоит из 28 пунктов. Документ предусматривает отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее армии, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями, а также другие условия достижения мира.

Украинский президент Владимир Зеленский одобрил формирование делегации для проведения переговоров по мирному плану. В свою очередь, Владимир Путин сказал, что этот документ может стать основой для будущего дипломатического решения ситуации.