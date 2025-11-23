WP: США могут передать Tomahawk Украине в случае мирного урегулирования

Фото: ТАСС/Zuma

США рассматривают возможность передачи Украине ракет Tomahawk в качестве гарантии безопасности в случае достижения мирного урегулирования. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Американские чиновники, знакомые с ходом переговоров, рассказали изданию, что администрация лидера Штатов Дональда Трампа считает предложенные гарантии безопасности для Киева недостаточно убедительными. В частности, они думают над увеличением максимальной допустимости численности ВСУ или полного исключения этого пункта из соглашения.

"А чтобы повысить меры сдерживания после (конфликта. – Прим. ред.), чиновники рассматривают возможность поставки Украине ракет Tomahawk, если будет достигнуто мирное соглашение", – утверждают журналисты.

Собеседники издания пояснили, что поставки данного вооружения выступают альтернативой размещению на территории Украины европейских военных сил, против чего выступает Россия. Более того, по словам инсайдеров, в Вашингтоне убеждены, что Киев не будет использовать эти ракеты против России превентивно, поскольку это приведет к утрате поддержки со стороны США и Европы.

Также один из источников подчеркнул, что Штаты стремятся избежать "коллапса" Украины, чтобы предотвратить появление "второй Югославии".

Белый дом подтвердил разработку мирного плана по урегулированию ситуации на Украине 20 ноября. Документом предполагается запрет на вступление Украины в НАТО, а также ограничение численности ВСУ и возможность снятия санкций с России.

После этого украинский президент Владимир Зеленский назначил делегацию для переговоров по предложенному плану. В свою очередь, Владимир Путин заявил, что этот документ может стать основой для будущего дипломатического урегулирования.

В связи с этим на 24 ноября в Анголе был запланирован экстренный саммит Евросоюза. По информации СМИ, европейские лидеры потребовали пересмотреть четыре пункта соглашения. Помимо этого, премьер Великобритании Кир Стармер подтвердил проведение переговоров по урегулированию кризиса 23-го числа в Женеве.