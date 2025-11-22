Bild: европейские лидеры потребовали пересмотреть 4 пункта мирного плана США по Украине

Форма поиска по сайту

Европейские лидеры потребовали пересмотреть 4 пункта мирного плана США по Украине – СМИ

Фото: depositphotos/JaneUK

Лидеры ведущих европейских стран потребовали пересмотреть как минимум 4 пункта мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине, сообщает газета Bild со ссылкой на источники.

В числе спорных вопросов, как передает газета, – признание суверенитета России над Крымом, Донбассом и другими территориями, возможное сокращение украинской армии, механизмы предоставления гарантий безопасности, а также подход к использованию замороженных российских активов.

Издание отмечает, что последний пункт вызывает особое раздражение у канцлера Германии Фридриха Мерца.

Агентство DPA также сообщало, что на воскресенье, 23 ноября, в Женеве запланирована встреча представителей ведущих стран ЕС, США и Украины, где участники намерены обсудить спорные моменты мирного плана.

Белый дом заявил о разработке мирного плана из 28 пунктов по Украине 20 ноября.

Документ предполагает отказ Украины от членства в НАТО, введение ограничений на численность ее вооруженных сил, а также рассмотрение вопроса о снятии санкций с России. Кроме того, в плане прописывается признание Крыма, Донецка и Луганска де-факто территориями России.

Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь, утвердил делегации для переговоров по плану США. Согласно указу, украинскую делегацию возглавит глава офиса Зеленского Андрей Ермак.

Президент РФ Владимир Путин сообщал, что США просили Россию о некоторых компромиссах и проявлении гибкости. Президент РФ считает, что план может стать основой будущего урегулирования конфликта.

Также на 24 ноября в Анголе был назначен экстренный саммит Евросоюза (ЕС). Глава Евросовета Антониу Кошта отмечал, что пригласил лидеров 27 стран провести встречу в Луанде.

