22 ноября, 17:31

Экстренный саммит ЕС по Украине назначен на 24 ноября

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Экстренный саммит Евросоюза (ЕС) пройдет в понедельник, 24 ноября, в Анголе. Об этом сообщил глава Евросовета Антониу Кошта в соцсети X.

Он отметил, что пригласил лидеров 27 стран провести встречу в Луанде.

Место саммита объясняется тем, что 24 ноября в Анголе состоится плановый саммит ЕС и Африканского союза.

20 ноября Белый дом объявил о факте разработки мирного плана по Украине. Документ включал 28 пунктов, в числе которых – отказ Украины от членства в НАТО, введение ограничений на численность ее вооруженных сил, а также рассмотрение вопроса о снятии санкций с России.

Также документом предполагается признать Крым, Донецк и Луганск де-факто территориями России, а граница в Херсонской и Запорожской областях должна будет пройти по существующей линии боевого соприкосновения.

СМИ писали, что администрация президента США Дональда Трампа намерена прийти к тому, чтобы Россия и Украина договорились о сделке до конца 2025 года.

Украинский лидер Владимир Зеленский, в свою очередь заявлял, что представит альтернативные предложения американскому плану. Позднее он утвердил делегации для переговоров по плану США.

Владимир Путин отмечал, что Штаты во время предварительных обсуждений просили Россию о некоторых компромиссах и проявлении гибкости. Президент РФ считает, что план может стать основой будущего урегулирования конфликта.

политика

