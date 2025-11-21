Форма поиска по сайту

21 ноября, 20:32

Политика

Путин сообщил, что РФ получила план США по Украине

Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

Россия получила план США по Украине, состоящий из 28 пунктов. Об этом Владимир Путин сообщил на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза.

Президент отметил, что у Москвы есть "этот текст", он был получен по имеющимся каналам взаимодействия с американской администрацией.

При этом, по его словам, Россия и США обсуждали мирные инициативы по украинскому урегулированию еще до саммита на Аляске.

"Мы это публично почти не обсуждали, только в самых общих чертах", – подчеркнул глава государства.

Путин также указал на то, что в ходе предварительных обсуждений американская сторона просила Россию пойти на "определенные компромиссы" и "проявить гибкость". По мнению президента, план США может быть положен в основу мирного урегулирования.

О своих подходах к урегулированию Россия подробно проинформировала друзей и партнеров. Среди них, например, Китай, Индия, КНДР, ЮАР, Бразилия, страны ОДКБ и ряд других.

"Все наши друзья и партнеры, я хочу это подчеркнуть, именно все до одного, все поддержали эти возможные договоренности", – отметил президент.

Однако США не обсуждают мирный план напрямую с Россией, так как Украина выступает против. По мнению Путина, американской администрации пока не удается заручиться согласием украинской стороны.

Белый дом подтвердил разработку данного плана 20 ноября. В него вошли отказ членства Украины в НАТО, ограничения на численность вооруженных сил и вопросы снятия санкций с России.

Также США предложили признать Крым, Донецк и Луганск де-факто российскими территориями. При этом граница в Херсонской и Запорожской областях по этому плану пройдет по линии боевого соприкосновения.

Вашингтон ожидает, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет новое мирное соглашение до Дня благодарения, 27 ноября. При этом администрация Белого дома пригрозила Украине прекращением поставок вооружений и обмена разведывательной информацией.

В США хотят, чтобы страны согласовали мирную сделку к концу 2025 года. Зеленский, в свою очередь, заявил о том, что предложит альтернативы американскому плану.

По его словам, Украина может оказаться перед очень сложным выбором – либо потерять достоинство и принять "сложные" 28 пунктов мирного плана, либо потерять ключевого партнера и пережить "самую тяжелую" зиму, получив дальнейшие риски.

Трамп потребовал, чтобы Зеленский подписал новый план урегулирования конфликта на Украине

