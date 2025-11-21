Форма поиска по сайту

21 ноября, 16:29

Политика

Мерц, Макрон, Стармер и Зеленский обсудили мирный план США по Украине

Фото: ТАСС/EPA/SARAH MEYSSONNIER

Канцлер Германии Фридрих Мерц провел совместный телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьером Великобритании Киром Стармером и украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

"(Стороны. – Прим. ред.) заверили Украину в неизменной и полной поддержке на пути к долгосрочному и справедливому миру", – цитирует его ТАСС.

По словам Корнелиуса, все участники разговора поприветствовали усилия США по завершению конфликта на Украине. Кроме того, они согласились защищать европейские и украинские интересы на долгосрочную перспективу.

В их числе – уверенность в том, что линия боевого соприкосновения является исходным пунктом для достижения взаимопонимания. Кроме того, стороны подтвердили, что украинские вооруженные силы должны оставаться способными эффективно защищать суверенитет Украины.

При этом любое подобное соглашение требует одобрения европейских партнеров, резюмировал Корнелиус.

Информация о подготовке американского плана по урегулированию конфликта на Украине появилась 19 ноября. Белый дом подтвердил разработку плана по Украине 20 ноября.

Позже были опубликованы все его 28 пунктов, куда вошли подтверждение отказа Украины от НАТО, ограничения на численность вооруженных сил, вопросы снятия санкций с России и другие экономические вопросы.

Кроме того, Крым, Донецк и Луганск признаются де-факто российскими, а граница в Херсонской и Запорожской областях пройдет по линии боевого соприкосновения. Также часть территорий станет демилитаризованной буферной зоной.

Официальные лица США ожидают, что украинский президент подпишет новое мирное соглашение до Дня благодарения, 27 ноября. При этом американская администрация пригрозила Украине прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией, если она не подпишет план по урегулированию.

Сюжет: Переговоры по Украине
политика

