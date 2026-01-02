Сальдо: украинцы сопереживают россиянам после теракта ВСУ в Хорлах

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Жители Украины сопереживают пострадавшим и скорбят по погибшим в результате теракта Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Хорлах Херсонской области россиянам, заявил ТАСС заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

"На Украине поисковые запросы о трагедии в Хорлах перевалили за полмиллиона, эта тема там сейчас одна из самых обсуждаемых", – поделился он.

По словам Сальдо, украинский народ не считает россиян врагами, в отличие от киевских властей.

Как сообщил главврач крымской Республиканской детской клинической больницы Анатолий Олейник, слова которого приводит телеграм-канал телеканала "Таврия", в медучреждение всего поступили 5 детей в возрасте 12, 13 и 17 лет.

Четверо из них находятся в состоянии средней степени тяжести. Пятый – 12-летний ребенок – в результате атаки получил тяжелую черепно-мозговую и абдоминальную травмы. В настоящее время он находится в критическом состоянии, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Уточняется, что ребят в больнице навестили уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев, детский омбудсмен Ирина Кравченко и секретарь Каланчакского отделения "Единой России" Энвер Абдураимов. Они подарили детям новогодние подарки.

Вместе с тем замминистра здравоохранения Республики Крым Антон Лясковский отметил, что Крым постоянно обменивается информацией по пострадавшим в Хорлах с властями Херсонской области.

"К нам часто направляют пациентов в тяжелом состоянии. Конечно, мы помогаем, осуществляем переводы, если необходимо. В Херсонской области нет больницы третьего уровня для оказания помощи детям, поэтому, конечно, мы с ними взаимодействуем", – привел его слова телеграм-канал телеканала.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Хорлы с помощью беспилотников в ночь на 1 января. В результате погибли 28 человек, в их числе двое детей. Одна из пострадавших скончалась в больнице в Крыму. В медучреждения был доставлен 31 человек, включая 5 несовершеннолетних.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о теракте. Следствием было назначено 26 судебных экспертиз. Пятница и суббота, 2 и 3 января, объявлены в регионе днями траура.

Позднее стало известно о старте приема документов для оформления единоразовой выплаты пострадавшим. Родственникам погибших уже были назначены первые 7 пенсий по случаю потери кормильца.