Reuters: США пригрозили Украине прекратить поставки оружия при отказе от мирного плана

Фото: 123RF.com/janeuk86

Администрация США пригрозила Украине прекратить поставки вооружений и обмен разведывательной информацией, если она не подпишет американский план по урегулированию конфликта до 27 ноября. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По информации агентства, сейчас украинские власти столкнулись с более серьезным давлением со стороны Вашингтона, чем это было прежде.

Информация о подготовке американского плана по урегулированию конфликта на Украине появилась 19 ноября. Как отмечали СМИ, документ из 28 пунктов вдохновлен усилиями президента США Дональда Трампа по достижению мирной сделки в секторе Газа.

Над планом работали госсекретарь Марко Рубио, вице-президент Джей Ди Вэнс, зять Трампа Джаред Кушнер и его спецпосланник Стив Уиткофф. Последний также обсудил инициативу с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и украинскими чиновниками.

Глава Белого дома одобрил мирный план по Украине. В него вошел полный отказ Киева от восточной части Донбасса, а также сокращение численности украинских военных. Журналисты добавили, что территории Донбасса, которые будут отданы Москве, будут считаться демилитаризованной зоной.

Офис президента Украины Владимира Зеленского подтвердил получение документа. В США ожидают, что он подпишет мирное соглашение до 27 ноября.

При этом в Кремле указали, что российскую сторону пока не уведомляли о согласии украинского лидера на переговоры по новому мирному плану.