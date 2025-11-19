FT: план США по Украине предполагает отказ Киева от всего Донбасса

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

План по урегулированию украинского конфликта, который выдвигают США, предполагает полный отказ Киева от Донбасса, а также сокращение численности Вооруженных сил Украины (ВСУ) в два раза. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

"По словам людей, непосредственно знакомых с документом, согласно проекту плана, Украина должна будет уступить оставшуюся часть восточного региона Донбасса, включая территории, которые в настоящее время находятся под контролем Киева", – говорится в материале.

Отмечается, что США сократят военную помощь для Украины, также ее призывают отказаться от ключевых видов вооружения. Кроме того, русский язык будет признан государственным на Украине, а местное отделение Русской православной церкви (РПЦ) получит официальный статус.

Портал Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника также сообщает, что территории Донбасса, которые Киев уступит Москве, все же будут считаться демилитаризованной зоной, поэтому у России не будет возможности размещать там свои войска.

Утверждается, что предложение США также предполагает, что линии соприкосновения в Херсонской и Запорожской областях по большей части должны быть заморожены, а России якобы необходимо будет вернуть часть территорий Украине, однако этот вопрос обсудят на переговорах.

Также, по информации Axios, власти США считают, что Киеву следует отказаться от территорий на востоке страны уже сейчас, так как они все равно будут потеряны. Что касается Крыма и Донбасса, план предполагает, что США и другие страны признают их законными российскими территориями.

При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила ТАСС, что официально российская сторона пока не получала никаких соглашений по урегулированию украинского конфликта, о которых пишут СМИ.

"Знаете, мы уже неоднократно все видели и заказные статьи, и статьи, которые на все лады описывали различные процессы, потом это ничего не подтверждалось и так далее", – сказала она.

Дипломат добавила, что для решения соответствующих вопросов США должны пользоваться известными им официальными каналами.

Ранее в СМИ появилась информация, что США прорабатывают новый план по урегулированию украинского конфликта, проводя консультации с Россией. Отмечалось, что план состоит из 28 пунктов, а ключевую роль в его составлении играет спецпосланник американского лидера Дональда Трампа Стив Уиткофф. Также сообщалось, что рамочное соглашение может быть согласовано уже до конца месяца.

