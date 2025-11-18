Песков: Киев не сообщал Москве о готовности возобновить переговоры

Фото: kremlin.ru

Украина не передавала ответ на мирные инициативы России, а также информацию о готовности возобновить переговоры, сообщил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании активизировать переговоры с Москвой. По его словам, есть "наработанные решения", которые будут предложены партнерам в Стамбуле 19 ноября.

"Это контакты Зеленского с турецкими нашими друзьями, к которым, вероятно, присоединится господин (cпецпосланник президента США Стивен. – Прим. ред.) Уиткофф", – сказал Песков, уточнив, что Кремль будет ждать результатов встречи.

При этом Россия в этих переговорах участвовать не будет. Контакты Владимира Путина с Уиткоффом и представителями Турции не планируются.

Ранее украинские СМИ писали о приостановке мирных переговоров с Москвой из-за отсутствия прогресса. Позже выяснилось, что журналисты привели фразу из газеты The Times как цитату замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, который в действительности пытался оправдать приостановку дискуссий.

В Кремле ситуацию назвали печальной и добавили, что Украине рано или поздно придется вести переговоры с Россией, но на более худших условиях.