Фото: ТАСС/AP/Yorgos Karahalis

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет активизировать переговоры по урегулированию украинского конфликта, сообщает RT со ссылкой на телеграм-канал политика.

По его словам, есть "наработанные решения", которые будут предложены партнерам. Помимо этого, ведется работа над тем, чтобы возобновить обмены и возвращение пленных.

Ранее украинские СМИ распространили информацию о том, что Киев официально объявил о прекращении мирных переговоров с Москвой из-за отсутствия прогресса в урегулировании конфликта.

Позже стало известно, что журналисты привели фразу из газеты The Times как цитату замминистра иностранных дел Украины Сергея Кислицы, который в действительности пытался оправдать приостановку дискуссий.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал данную ситуацию печальной и отметил, что Киеву придется вести переговоры с Москвой рано или поздно, но на гораздо худших условий.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник указал на то, что Украина с самого начала не была настроена на мирные переговоры с Россией. По его мнению, когда появилась возможность для политико-дипломатического урегулирования, Киев начал "включать так называемую мирную риторику, предлагая какие-нибудь абсурдные вещи".

