04 января, 11:14Происшествия
Власти Швейцарии объявили 9 января днем траура после пожара в баре
Фото: ТАСС/ЕРА/ALESSANDRO DELLA VALLE
Власти Швейцарии решили объявить 9 января днем национального траура после пожара в баре на курорте Кран-Монтана. Об этом в интервью газете Tages-Anzeiger сообщил президент конфедерации, министр экономики страны Ги Пармелен.
Он добавил, что в этот день в 14:00 во всех церквях страны зазвонят колокола. Запланированы минута молчания и мемориальная церемония.
Огонь в баре Constellation произошел в новогоднюю ночь. В результате погибли около 40 человек, еще 100 получили ранения. Россиян среди них не было.
Как рассказал представитель пожарной службы, все жертвы были заблокированы в подвальном зале, где проходила дискотека. Позже стало известно, что причиной возгорания стала петарда, направленная в подвесной потолок. Личности погибших установить невозможно из-за сильных ожогов.