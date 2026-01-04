Власти Швейцарии объявили 9 января днем траура после пожара в баре

Фото: ТАСС/ЕРА/ALESSANDRO DELLA VALLE

Власти Швейцарии решили объявить 9 января днем национального траура после пожара в баре на курорте Кран-Монтана. Об этом в интервью газете Tages-Anzeiger сообщил президент конфедерации, министр экономики страны Ги Пармелен.

Он добавил, что в этот день в 14:00 во всех церквях страны зазвонят колокола. Запланированы минута молчания и мемориальная церемония.

Огонь в баре Constellation произошел в новогоднюю ночь. В результате погибли около 40 человек, еще 100 получили ранения. Россиян среди них не было.

Как рассказал представитель пожарной службы, все жертвы были заблокированы в подвальном зале, где проходила дискотека. Позже стало известно, что причиной возгорания стала петарда, направленная в подвесной потолок. Личности погибших установить невозможно из-за сильных ожогов.

