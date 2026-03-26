Станцию "Липецкая" столичного метро построят с двумя вестибюлями

Станцию "Липецкая" будущей Бирюлевской линии столичного метро построят с двумя подземными вестибюлями. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, решения разработаны для комфортной организации движения граждан, без пересечения их потоков. Из двух подземных вестибюлей оборудуют пять выходов к жилой и общественной застройке, а также к остановкам наземного транспорта по обе стороны Липецкой улицы. Кроме того, для пассажиров установят восемь лифтов.

Станция "Липецкая" расположена вдоль одноименной улицы вблизи примыкания к Педагогической улице. Лестничные сходы в подуличные пешеходные переходы будут закрыты павильонами. Один из них интегрируют в здание эксплуатационного персонала. После завершения работ около станции проведут комплексное благоустройство, добавил гендиректор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман.

Ранее Ефимов сказал, что Бирюлевскую линию могут продлить до Щербинки. Работы планируется начать после 2029 года, когда завершится строительство ветки в старых границах Москвы. На территорию ТиНАО уже протянулись три линии метро. Всего там работает 13 станций.