Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 марта, 12:36

Транспорт

Станцию "Липецкая" столичного метро построят с двумя вестибюлями

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Станцию "Липецкая" будущей Бирюлевской линии столичного метро построят с двумя подземными вестибюлями. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, решения разработаны для комфортной организации движения граждан, без пересечения их потоков. Из двух подземных вестибюлей оборудуют пять выходов к жилой и общественной застройке, а также к остановкам наземного транспорта по обе стороны Липецкой улицы. Кроме того, для пассажиров установят восемь лифтов.

Станция "Липецкая" расположена вдоль одноименной улицы вблизи примыкания к Педагогической улице. Лестничные сходы в подуличные пешеходные переходы будут закрыты павильонами. Один из них интегрируют в здание эксплуатационного персонала. После завершения работ около станции проведут комплексное благоустройство, добавил гендиректор АО "Мосинжпроект" Максим Гаман.

Ранее Ефимов сказал, что Бирюлевскую линию могут продлить до Щербинки. Работы планируется начать после 2029 года, когда завершится строительство ветки в старых границах Москвы. На территорию ТиНАО уже протянулись три линии метро. Всего там работает 13 станций.

Станция столичного метро "Сосенки" будет оборудована двумя подземными вестибюлями

Читайте также


транспортметростроительствогород

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика