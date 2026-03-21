Оборотные тупики длиной 330 метров построят перед станцией метро "Луганская"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Перед станцией "Луганская" Бирюлевской линии метро появятся оборотные тупики протяженностью 330 метров, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, передает портал правительства и мэра столицы.

Он пояснил, что оборотные тупики – специальные участки пути, скрытые от пассажиров. Они предназначены для разворота поездов, их ночного отстоя, а также для технического обслуживания подвижного состава. При возведении станции "Луганская" такие тупики будут создаваться открытым способом. Площадь котлована превысит 7,7 тысячи квадратных метров.

Котлован станции строят методом "стена в грунте" с устройством ярусов крепления стенок, для которых используют подкосы и расстрелы из металлических труб. Толщина монолитной железобетонной стены достигнет одного метра, а ее длина превысит 705 метров.

По словам гендиректора АО "Мосинжпроект" Максима Гамана, установку распорной системы планируется проводить параллельно с разработкой грунта, что позволит ускорить строительство. Общий объем вынутого грунта составит около 221 тысячи кубических метров.

Конструкция ограждения обеспечит устойчивость стен котлована, снизит осадку дневной поверхности во время земляных работ и сохранит расположенные рядом инженерные сети и сооружения.

После завершения строительства станции прилегающую территорию благоустроят.

Бирюлевская линия – перспективная радиальная ветка московского метро. Она пройдет от территории бывшей промзоны "ЗИЛ" до районов Бирюлево Западное и Бирюлево Восточное. Ввод линии улучшит транспортное обслуживание жителей районов Даниловский, Нагатинский Затон, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное.

Ранее сообщалось, что в столичном метрополитене стартовали работы по обновлению навигации в преддверии запуска Рублево-Архангельской линии. Всего планируется модернизировать порядка 1,3 тысячи навигационных элементов на Большой кольцевой, Солнцевской, Филевской линиях и станциях МЦК.