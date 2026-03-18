Музей транспорта Москвы подготовил экскурсионный маршрут "Метро спортивное"

Музей транспорта Москвы подготовил для гостей и жителей города новый экскурсионный маршрут "Метро спортивное", сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Первая экскурсия в рамках нового маршрута состоится уже в воскресенье, 22 марта. Все желающие смогут узнать, как в архитектуре столичного метрополитена воплощена тема спорта и физической культуры.

Экскурсоводы расскажут о портретах спортсменов в метро, общих деталях на стадионе "Динамо" и одноименной станции, шахматной доске под ногами пассажиров "Театральной", теме прыжков с парашютом в оформлении "Маяковской", а также об истории культурной галереи Матвея Манизера на "Площади революции".

Кроме того, экскурсия позволит больше узнать о таких "спортивных" станциях, как "Спартак", "ЦСКА" и "Яхромская". Для ее посещения необходимо заранее приобрести билет.

Как рассказал заммэра столицы Максим Ликсутов, только в прошлом году Музей транспорта Москвы организовал свыше 100 экскурсий, которые знакомили горожан с историей Московского метрополитена. Их посетили 800 человек.

Ранее музей транспорта отреставрировал 13 артефактов. Кроме того, был проведен детейлинг еще 6 исторических объектов. Среди восстановленного – топливораздаточная колонка 1КЭР-50-0,5-1 "Ливны-1". Также специалисты вернули облик стационарному телефонному аппарату "Красная Заря" 1930-х годов.

