28 января, 10:33

Культура

Более 1,4 тыс уникальных артефактов собрали в Музее транспорта Москвы за 6 лет

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Музее транспорта Москвы за 6 лет работы было собрано более 1,4 тысячи уникальных артефактов. Мероприятия посетили более 1,2 миллиона человек. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Музей занимается сохранением наследия городского транспорта столицы, рассказывает о его современном развитии, реставрирует и хранит экспонаты, устраивает экспозиции, издает книги, ведет научно-исследовательскую и просветительскую работу", – отметил вице-мэр.

В фондах музея на начало 2026 года насчитывается более 300 объектов исторической техники. За 6 лет там завершили ремонтно-восстановительные работы 30 транспортных средств и 95 артефактов. В числе отреставрированных экспонатов – единственный сохранившийся в мире метровагон В и уникальная крановая платформа СВАРЗ.

Здесь также работают над созданием архивно-библиотечного центра. Ежегодно фонд пополняется тысячами новых архивных дел и книгами.

В свою очередь, директор Музея транспорта Москвы Оксана Бондаренко отметила, что в музее уже вышли за рамки классического выставочного пространства.

"Это живая экосистема с просветительскими проектами, мастер-классами для детей, лекциями и экскурсиями. Мы растем, становимся смелее в своих проектах, сохраняя при этом бережное, трепетное отношение к каждой детали прошлого", – передает ее слова портал мэра и правительства столицы.

Павильон № 26 "Транспорт СССР" на ВДНХ является флагманской площадкой музея. Здесь прошли выставки "Мечта москвича" и "Вы находитесь здесь. Всегда. Сегодня. Послезавтра". Сейчас там работает экспозиция "Ты выглядишь на все 100!".

Кроме того, экскурсии проходят не только по выставкам, но и в городе. С осени 2025 года – на регулярных речных электросудах. В 2022 году состоялся первый фестиваль "Ретрорейс", а с 2023 года в рамках городской акции "Ночь в музее" проходит ралли "Тур культур".

Ранее Музей транспорта Москвы отреставрировал 13 артефактов. Также был проведет детейлинг еще 6 исторических объектов. Среди восстановленных объектов – топливораздаточная колонка 1КЭР-50-0,5-1 "Ливны-1". Кроме того, специалисты вернули облик стационарному телефонному аппарату "Красная Заря" 1930-х годов.

