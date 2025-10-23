Музей Транспорта Москвы оцифрует архив АЗЛК

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Музей Транспорта Москвы оцифрует, опишет и сохранит ценные материалы из архива автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК), сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Музей Транспорта Москвы принял на хранение, учет и оцифровку архив АЗЛК. В нем находится свыше шести тысяч уникальных документов, благодаря которым все желающие смогут больше узнать о судьбе одного из главных столичных предприятий", – цитирует его портал мэра и правительства столицы.

Сам архив включает научно-технические документы, в том числе отчеты об испытаниях, научные труды, конструкторскую документацию, эскизы поисковых и серийных вариантов моделей автомобилей, наброски экстерьеров на разных этапах создания, цветографические схемы оформления автомобилей и автобусов.

"Работа с архивами АЗЛК – это удивительная возможность исследовать историю важнейшего столичного автомобильного завода. Он выпускал "Москвичи", которые открыли советскому обществу возможность иметь автомобиль, способствовали развитию массового автоспорта и, кроме того, верой и правдой служили врачам, милиционерам, почтальонам и предприятиям советской торговли", – добавила директор музея Оксана Бондаренко.

Она указала, что советские "Москвичи" миллионными партиями отправлялись в зарубежные страны, принимали участие в зарубежных ралли.

Узнать историю транспорта Москвы и других организаций можно будет в Архивно-библиотечном центре после открытия постоянной экспозиции музея на Новорязанской улице, в доме № 27. С материалами также можно будет ознакомиться удаленно или заказать цифровую копию.

При этом в архиве музея уже представлено множество уникальных подлинных документов, коллекция фотографий, негативов и цифровых материалов. Артефакты охватывают последние 100 лет истории столичного транспорта.

В настоящее время специалисты музея комплектуют и проводят научное описание архивов Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода, АО "Московский механический завод "Красный путь", Южного речного порта, Первого автокомбината имени Г. Л. Краузе и других организаций.

Кроме того, в библиотеке музея собрано свыше 30 тысяч тематических изданий, выпущенных за последние 170 лет, включая научные, технические, справочные, научно-популярные и другие работы на более чем 30 языках.

Для удобства их систематизируют по свыше 30 рубрикам, а найти нужную книгу можно будет по названию марки или завода. Также посетители смогут заказать в читальный зал другие книги по тематике транспорта, которые хранятся в государственных музеях и библиотеках.

Ранее Музей Транспорта Москвы завершил восстановление автомобиля такси ГАЗ-М21Т. Эти таксомоторы пришли на смену "Победам" весной 1957 года и постепенно стали единственными машинами такси в СССР. Данная модель получила народное прозвище Красная шапочка благодаря характерному цвету крыши. На московских улицах ГАЗ-М21Т служили в качестве такси более 20 лет – до середины 1970-х годов.

