Музей транспорта Москвы завершил реставрацию автомобиля ГАЗ-М21Т

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Музей транспорта Москвы завершил восстановление автомобиля такси ГАЗ-М21Т. Об этом сообщили в телеграм-канале Дептранса столицы.

"Первые таксомоторы с кузовом М21 пришли на смену "Победам" весной 1957 года и постепенно стали единственными машинами такси в СССР. По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем масштабную программу реставрации исторической техники", – передает департамент слова заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Как уточнили в ведомстве, эта модель получила народное прозвище "Красная шапочка" благодаря характерному цвету крыши. Переднее сиденье можно было сложить для транспортировки крупных грузов. На московских улицах ГАЗ-М21Т служили в качестве такси более 20 лет – до середины 1970-х годов

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрировали легендарный трамвай "Татра T3SU". Данная модель вагонов производилась на чехословацких предприятиях в период с 1976 по 1987 год.

Всего в Советский Союз было поставлено 11 368 единиц этой техники. Свой последний рейс трамвай выполнил в 2009 году.