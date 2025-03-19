Музей Транспорта Москвы принял прототип первого беспилотного автобуса "Матрешка"

Фото: пресс-служба Музея Транспорта Москвы

Музей Транспорта Москвы принял на хранение прототип первого беспилотного автобуса "Матрешка", который рассчитан на перевозку восьми пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба музея.

"Экспериментальный образец станет одним из 53 экспонатов постоянной экспозиции Музея Транспорта Москвы в гараже на Новорязанской улице, доме 27. Увидеть экспонат можно будет в фондохранилище музея на экскурсии, которая запустится в апреле", – отметил заммэра столицы Максим Ликсутов.

Прототип был выпущен в 2016 году под руководством Алексея Бакулина в "Бакулин Моторс Групп" совместно с Volgabus, однако в серийное производство модель не вышла. Предполагалось, что платформа будет использоваться для перевозки людей и грузов, а также в качестве коммунальной техники.

Основными особенностями "Матрешки" должны были стать автономность, разнообразие моделей и возможность быстрого развертывания в любой точке мира. В качестве источника питания предполагалось использовать электричество, а зарядка занимала бы четыре часа.

Без подзарядки платформа могла проехать 130 километров со скоростью до 30 километров в час. Также по планам, бронирование мест осуществлялось бы через приложение.

"Один из важных акцентов постоянной экспозиции Музея Транспорта Москвы – исследование роли транспорта в системе взаимосвязей города и человека. Наряду с историческими экспонатами и артефактами здесь будут представлены инсталляции и мультимедийные объекты, посвященные футуристическим разработкам, а также попыткам предсказать вектор развития транспортных технологий и дизайна", – рассказала директор музея Оксана Бондаренко.

Автобус разместят в зоне "Будущее" с открытием постоянной экспозиции в гараже Константина Мельникова. Зона покажет, как Москва будет выглядеть через 50 лет и как человек влияет на городскую среду.

Кроме того, гости смогут в режиме реального времени спроектировать облик города будущего: его здания, транспортные средства и дорожную инфраструктуру. Также они смогут представить, каким будет транспорт через 25 лет, используя в качестве примера "Матрешку".

Между тем музей проведет для москвичей и гостей города бесплатные экскурсии на речных электросудах. Первый маршрут начнется от причала ЗИЛ и завершится на Южном речном вокзале. Экскурсия пройдет 29 марта и 12 апреля.

Второй маршрут протянется от причала Киевский до причала Сити – Центральный, гости смогут посетить его 27 марта и 10 апреля. Участие в экскурсиях бесплатное, но требуется регистрация на сайте музея и проездной билет.