Более 500 тыс человек посетили Музей Транспорта Москвы в 2024 году

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Более 500 тысяч москвичей и туристов посетили выставки и мероприятия Музея Транспорта Москвы в 2024 году, рассказал заммэра Максим Ликсутов.

"Мы видим постоянный интерес людей к его экспозициям, а также к лекциям и экскурсиям, которые проводят его специалисты", – цитирует его пресс-служба столичного Дептранса.

Так, в минувшем году здесь представили 6 выставок, 10 специальных проектов, включая "Ретрорейс", "Тур Культур" и многие другие, а также выпустили 3 новые книги, провели свыше 300 экскурсий и 200 лекций, мастер-классов и презентаций.

В это же время горожане до конца новогодних праздников могут посетить мастер-классы и квест-экскурсию для детей, которые пройдут в Музее городского хозяйства на ВДНХ. Ежедневно в 13:30, 15:00 и 17:00 желающие смогут принять участие в квесте из 30 вопросов, ответы на которые нужно будет найти в музее.

