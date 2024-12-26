Мастер-классы и квест-экскурсия для детей пройдут в Музее городского хозяйства Москвы

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Москвичей и гостей столицы приглашают посетить мастер-классы и квест-экскурсию для детей, которые пройдут в Музее городского хозяйства на ВДНХ в новогодние праздники. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Юные гости узнают больше о работе коммунальных служб в игровой форме. Ребятам расскажут, что находится в коммуникационных коллекторах, как специалисты "Мосводоканала" очищают воду, как газовики следят за Вечным огнем.

Ежедневно в 13:30, 15:00 и 17:00 желающие смогут принять участие в квесте из 30 вопросов, ответы на которые нужно будет найти в музее. После этого ребята с помощью подсказок должны разгадать секретный символ. Для всех участников Музей городского хозяйства подготовил подарки.

Мастер-классы "Новогоднее настроение" будут проводить с 15:00 до 17:00. Ребят научат делать праздничную открытку и украшения на елку.

Также насыщенная программа для детей, включая утренники и спектакли, пройдет в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество".

В Щукине покажут постановку "Шайбу! Шайбу!", посетить ее можно будет в 16:00 24 декабря. На следующий день всех ждут на представление "12 месяцев". На Манежной площади в 14:00 26 декабря пройдет спектакль "Снежная королева", а в 17:15, но уже в Северном Медведкове, состоится представление по мотивам картины "Мороз Иванович".

