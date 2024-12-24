Детские утренники и спектакли ждут гостей фестиваля "Путешествие в Рождество"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Насыщенная программа для детей, включая утренники и спектакли, ожидает жителей и гостей Москвы на фестивале "Путешествие в Рождество". Об этом заявила заммэра города Наталья Сергунина.

"Путешествие в Рождество" является частью масштабного проекта "Зима в Москве", который объединяет все сезонные мероприятия с 1 декабря по 28 февраля.

"Посетителей фестиваля ждет больше 1,5 тысячи новогодних спектаклей, концертов и детских утренников. Главные герои представлений – персонажи отечественных мультфильмов и сказочных кинолент", – сказала Сергунина.

В Щукине пройдет постановка "Шайбу! Шайбу!", посетить ее можно будет в 16:00 24 декабря. На следующий день всех ждут на представление "12 месяцев". На Манежной площади в 14:00 26 декабря пройдет спектакль "Снежная королева", а в 17:15, но уже в Северном Медведкове, состоится представление по мотивам картины "Мороз Иванович". 29 декабря в 16:00 там покажут "По щучьему велению".

В столичном районе Вешняки 1 января в 16:00 москвичей ждет спектакль про почтальона Печкина, а с 2 по 7 января ожидаются "Снеговик-почтовик", "Когда зажигаются елки" и "Дед Мороз и Серый Волк". Их можно будет увидеть в 12:00 на 26 площадках – в районах Куркино, Кузьминки и Люблино.



Кроме того, горожане смогут посетить различные музыкальные выступления, которые состоятся на десятках площадок, включая кинопарк "Москино", Зябликово и Северное Бутово.

С 27 декабря по 8 января за павильоном № 58 "Музей славянской письменности "Слово" на ВДНХ пройдет новогодняя ярмарка. Она работает с 11:00 до 21:00 каждый день, а с 13:00 до 15:00 с 2 по 8 января граждан научат самостоятельно создавать праздничные сувениры.

