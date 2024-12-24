Более 30 "Домиков добра" работают на площадках проекта "Зима в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице в рамках проекта "Зима в Москве" доступны свыше 30 пунктов для сбора новогодних подарков "Домики добра", пишет портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу комитета общественных связей и молодежной политики города Екатерину Драгунову.

"В них можно принести сладости, теплые вещи, товары для животных и подписать открытки с добрыми пожеланиями. Все дойдет до адресатов и подарит им долгожданные минуты счастья", – сказала она.

По ее словам, некоторые москвичи уже передали в домики музыкальные конструкторы, пазлы с российскими городами, елочку, а также фигурку Щелкунчика.

Пункты приема работают до 28 февраля 2025 года. В ЦАО принести презент можно в будние с 11 до 21 часа, а в выходные и праздники – с 10 до 22 часов. В других округах они работают с 11 до 21 часа в рабочие дни, а по праздникам и выходным – с 10 до 21 часа.

Вся собранная помощь передается в новые регионы России. Для участников СВО принимают теплые вещи, новогодние мужские наборы, средства личной гигиены. Детям в это же время требуются сладкие наборы, игрушки, книги, канцелярские принадлежности, новогодние украшения.

Для животных в новых регионах страны принимают в дар сухой и влажный корм, лекарства, аксессуары, игрушки. Здесь же можно подписать новогодние открытки с поздравлениями, теплыми пожеланиями и словами поддержки в адрес россиян.

Для детей и семей участников спецоперации, рассказывал ранее Сергей Собянин, в столице подготовлена масштабная новогодняя программа. Все дети от 3 до 13 лет получат сладкие подарки, приглашение на новогодние елки и билеты на катки. Специальные подарки передадут супругам и родителям бойцов СВО.

