Около 5 тонн гумпомощи собрано в штабах "Москва помогает" и "Домиках добра"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Около пяти тонн гуманитарной помощи собрано в штабах "Москва помогает" и "Домиках добра", передает портал мэра и правительства столицы.

Московские волонтеры подготовили к отправке теплые вещи для участников СВО и сладости для детей. Товары передали в центральный штаб по сбору гумпомощи "Москва помогает", а затем направили в составе общего груза жителям Курской области и военным.

Директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит рассказал, что добровольцы с особым теплом сортируют, упаковывают и готовят к транспортировке коробки с важным для людей грузом. С начала 2024 года из столицы в новые российские регионы, Курскую и Белгородскую области отправлено 214 тонн товаров, подчеркнул он.

В составе гуманитарного груза оказались продукты питания, вода и другие предметы первой необходимости. Кроме того, помощники упаковали памперсы и гигиенические принадлежности. Для детей отправили сладости, игрушки, книги и наборы для творчества, а для военнослужащих – средства личной гигиены, носки, варежки, термобелье и другие теплые вещи.

В свою очередь, помощь бойцам спецоперации направляют и участники московских фестивалей. Например, одна из сыроварен Подольска каждые несколько месяцев передает в зону СВО порядка 40 килограммов сыра. В основном военнослужащим отправляются различные сорта твердых сыров, поскольку они могут долго храниться без потери качества.