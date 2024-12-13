Студенты колледжей Москвы продолжают помогать участникам СВО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

С начала спецоперации студенты колледжей Москвы помогают российским военным, а также членам их семей и жителям новых регионов. На базе образовательных организаций регулярно проводятся акции сбора гуманитарной помощи и благотворительные мероприятия, рассказали в пресс-службе департамента образования и науки города.

"Вместе с педагогами студенты изготавливают наконечники для дронов на 3D-принтерах, делают окопные свечи, шьют адаптивную одежду", – цитирует представителей пресс-службы портал мэра и правительства Москвы.

Так, студенты Московского издательско-полиграфического колледжа имени Ивана Федорова создают наконечники для боевых дронов. Один из мастеров получил макет и модель изделия от проектировщиков-военных. С помощью 3D-принтера студенты, действия которых контролируют педагоги, создают хвостовик, накольник и предохранитель, которые затем собираются в полноценный наконечник.

К настоящему моменту было изготовлено около 400 изделий, которые регулярно передаются в зону СВО. Студенты колледжа также плетут маскировочные сети и собирают для военнослужащих продукты, медикаменты и средства гигиены. Вместе с тем их родители и педагоги делают окопные свечи и помогают в покупке генераторов и стройматериалов, необходимых для обустройства блиндажей. С их помощью в зону боевых действий также отправляются детали для изготовления зонтичной защиты танков.

В свою очередь, студенты колледжа малого бизнеса № 4 оказывают помощь военным в Центральном военном клиническом госпитале имени П. В. Мандрыка и Центральном военном клиническом госпитале имени А. А. Вишневского. Они создают для пациентов адаптивную одежду, а также делают индивидуальные чехлы для аппарата Илизарова и привозят пострадавшим военнослужащим пледы, теплую одежду, обувь, фрукты. Студенты также передают им письма и открытки. При этом несколько раз в год в колледже проводится сбор и отправление посылок с гуманитарной помощью.

Вместе с тем студенты и педагоги технологического колледжа № 34 помогают попавшим в госпитали бойцам стричься. Для них также шьют постельное, адаптивное и согревающее белье. Кроме того, волонтеры организовывают сбор новых теплых пледов, которые передаются в госпитали для прогулок.

В рамках волонтерских акций учащиеся Московского автомобильно-дорожного колледжа имени А. А. Николаева и их наставники также отремонтировали автомобиль "Нива", который был направлен в одну из частей Вооруженных сил России. В течение двух месяцев студенты провели ремонт ходовой части и тормозной системы, а также завершили кузовные и малярные работы. Кроме того, команда колледжа плетет камуфляжные сети, отправляет письма и открытки бойцам в зону СВО, а также передает для них гуманитарную помощь.

Вместе с тем накануне Нового года волонтеры колледжа сферы услуг № 10 планируют устроить для членов семей участников спецоперации день красоты. Он состоится в Едином центре поддержки участников СВО и их семей. Студенты организуют уходовые процедуры для кожи лица и рук, а также помогут с коррекцией и окрашиванием бровей. Для детей планируется провести мастер-классы по созданию поделок и сладостей.

Кроме того, перед новогодними праздниками студенты финансового колледжа № 35 собираются организовать в одном из госпиталей Москвы концерт для бойцов, которые находятся там на лечении. Воспитанники и педагоги также занимаются сбором гуманитарной помощи для военнослужащих и отправляют им открытки со словами поддержки.

В Москве также проводятся акции, которые объединяют усилия сразу нескольких образовательных организаций. В преддверии 23 февраля 2024 года студенты и педагоги из 20 колледжей смогли собрать 148 коробок с подарками для военных, которые лечатся и проходят реабилитацию в госпиталях. Груз также предназначался для бойцов, служащих в зоне СВО. В каждую из посылок ребята положили открытки и письма, бритвенные принадлежности, средства гигиены, а также чай, кофе, канцелярию и сладости.

Тем временем на 30 площадках Москвы в рамках проекта "Зима в Москве" начали работать пункты сбора гумпомощи "Домики добра". Любой желающий может принести в специальные шале предметы первой помощи и необходимости для участников СВО, а также подарки для детей на новых территориях России.

