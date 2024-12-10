10 декабря, 11:36Город
"Домики добра" для сбора помощи участникам СВО работают в рамках "Зимы в Москве"
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Пункты сбора гумпомощи "Домики добра" работают уже на 30 площадках Москвы в рамках проекта "Зима в Москве", пишет портал мэра и правительства столицы.
В специальные шале любой человек может принести предметы первой помощи и необходимости для участников СВО, а также подарки для детей на новых территориях России. Здесь, в частности, могут принять термобелье, носки, подарки, варежки, перчатки, стельки, средства личной гигиены.
Также "Домики добра" принимают товары для помощи домашним животным, включая корм, наполнители для туалета, средства дезинфекции и другие сопутствующие товары.
Домики работают с 11:00 до 21:00 по будням и с 10:00 до 22:00 – по выходным и праздникам. Горожане могут прийти до 28 февраля. Им также доступна возможность подписать и отправить праздничную открытку в адрес участников СВО и детей.
Пункты сбора помощи можно найти в нескольких точках города:
- на улице Новый Арбат, доме 13;
- на площадях Революции и Тверской;
- в парке "Бригантина" на Коптевском бульваре;
- в сквере на улице Хачатуряна;
- в сквере по Олонецкому проезду на Сухонской улице;
- в проезде Серебрякова, доме 14;
- на улице Грекова, владении 3Ж;
- на Городецкой улице, владении 1;
- на Святоозерской улице, владении 1;
- на Вешняковской улице, владении 16;
- в сквере у Гольяновского пруда;
- на площади Славы на Волгоградском проспекте;
- на улице Перерве, владении 52;
- в сквере у станции метро "Некрасовка";
- на Краснодарской улице, владении 66;
- на Ореховом бульваре, владении 24, строении 1;
- на Ключевой улице, владении 22, корпусе 1;
- на Профсоюзной улице, владении 41;
- на бульваре Дмитрия Донского, владении 11;
- на улице Теплый Стан, владении 1Б;
- на улице Адмирала Руднева, владении 8;
- на Матвеевской улице, владении 2;
- в Олимпийской деревне, владении 4;
- на Митинской улице, владении 31;
- на перекрестке улиц Соколово-Мещерской и Юровской;
- на Авиационной улице, владении 24;
- на бульваре в 16-м микрорайоне Зеленограда.
Кроме того, с 14 декабря "Домики добра" откроются на Манежной площади, в кинопарке "Москино" и Петровском путевом дворце на Ленинградском шоссе.
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