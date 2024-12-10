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10 декабря, 11:36

Город

"Домики добра" для сбора помощи участникам СВО работают в рамках "Зимы в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пункты сбора гумпомощи "Домики добра" работают уже на 30 площадках Москвы в рамках проекта "Зима в Москве", пишет портал мэра и правительства столицы.

В специальные шале любой человек может принести предметы первой помощи и необходимости для участников СВО, а также подарки для детей на новых территориях России. Здесь, в частности, могут принять термобелье, носки, подарки, варежки, перчатки, стельки, средства личной гигиены.

Также "Домики добра" принимают товары для помощи домашним животным, включая корм, наполнители для туалета, средства дезинфекции и другие сопутствующие товары.

Домики работают с 11:00 до 21:00 по будням и с 10:00 до 22:00 – по выходным и праздникам. Горожане могут прийти до 28 февраля. Им также доступна возможность подписать и отправить праздничную открытку в адрес участников СВО и детей.

Пункты сбора помощи можно найти в нескольких точках города:

  • на улице Новый Арбат, доме 13;
  • на площадях Революции и Тверской;
  • в парке "Бригантина" на Коптевском бульваре;
  • в сквере на улице Хачатуряна;
  • в сквере по Олонецкому проезду на Сухонской улице;
  • в проезде Серебрякова, доме 14;
  • на улице Грекова, владении 3Ж;
  • на Городецкой улице, владении 1;
  • на Святоозерской улице, владении 1;
  • на Вешняковской улице, владении 16;
  • в сквере у Гольяновского пруда;
  • на площади Славы на Волгоградском проспекте;
  • на улице Перерве, владении 52;
  • в сквере у станции метро "Некрасовка";
  • на Краснодарской улице, владении 66;
  • на Ореховом бульваре, владении 24, строении 1;
  • на Ключевой улице, владении 22, корпусе 1;
  • на Профсоюзной улице, владении 41;
  • на бульваре Дмитрия Донского, владении 11;
  • на улице Теплый Стан, владении 1Б;
  • на улице Адмирала Руднева, владении 8;
  • на Матвеевской улице, владении 2;
  • в Олимпийской деревне, владении 4;
  • на Митинской улице, владении 31;
  • на перекрестке улиц Соколово-Мещерской и Юровской;
  • на Авиационной улице, владении 24;
  • на бульваре в 16-м микрорайоне Зеленограда.

Кроме того, с 14 декабря "Домики добра" откроются на Манежной площади, в кинопарке "Москино" и Петровском путевом дворце на Ленинградском шоссе.

Этой зимой в столице будут работать 47 катков с искусственным и натуральным льдом. В результате, по словам Сергея Собянина, жители всех районов Москвы смогут покататься на коньках. Площадки для катания доступны в 11 парках столицы.

Сергей Собянин: в парках Москвы этой зимой будут работать 47 катков

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Сюжет: Зима в Москве
город
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