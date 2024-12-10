В парках Москвы этой зимой будет работать 47 катков – Сергей Собянин

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Катки открываются во всех районах Москвы, в этом году в столице будут работать 47 катков с искусственным и натуральным льдом. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

"Первыми, по традиции, приняли гостей площадки с искусственным покрытием. Катки с натуральным льдом ждут устойчивую зимнюю погоду", – поделился мэр Москвы.

Он напомнил, что самый большой каток города на ВДНХ уже начал свою работу. Он расположился вдоль Главной аллеи между павильонами № 1 и 58. Градоначальник рассказал, что в этом сезоне появилась новая точка притяжения – зона шоу, а также дополнительные фуд-корты и арт-объекты.

Кроме того, бесплатный каток открылся на главной площади Северного речного вокзала. На нем всю зиму, помимо катания на коньках, можно будет слушать живую музыку и участвовать в мастер-классах, которые будут проводить фигуристы.

Собянин рассказал, что 47 катков будут доступны в 11 парках столицы. Уже открылись катки в парках "Сокольники", "Ходынское поле" и в саду "Эрмитаж". В саду имени Баумана, помимо традиционного зимнего отдыха, можно будет посмотреть советские фильмы.

Градоначальник сообщил, что в рамках реализации проектов комплексного благоустройства в этом году были обновлены катки на берегу Большого Строгинского затона, на улице Чистова в Текстильщиках и на Аллее молодых семей в Люблине. Кроме того, совсем новая площадка была открыта в Марьине.

На самом большом катке Москвы с искусственным покрытием, расположенном на главной выставке России, можно не только воспользоваться коньками, но и попробовать необычные блюда из разных регионов РФ. Здесь же москвичам и гостям столицы доступна барная стойка с безалкогольными напитками, а также лаундж-зона.

Вход на каток ВДНХ по билетам, которые можно приобрести на сайте.

