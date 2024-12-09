Главные городские площадки украсят в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Главные городские площадки украсят хвойными композициями и гирляндами до конца декабря. Это будет сделано в рамках проекта "Зима в Москве", передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент торговли и услуг столицы.

Планируется, что в процессе украшения будет использовано 10 тысяч декоративных растений, уточнили в пресс-службе ведомства. Так, в садах проекта сербские, сибирские, колючие и обыкновенные ели будут соединены с различными хвойными деревьями. Речь идет о туе, сосне, можжевельнике. В украшениях появятся и ветви таких лиственных растений, как береза, липа, рябина и боярышник.

В частности, на площади, которая расположена за памятником Тимирязеву, 14 декабря будет открыт сад с высокой наряженной елью. Рядом с ней планируется расставить разномерные растения и светящиеся объекты, которые дополнят ярким новогодним декором. Вместе с тем ландшафтные композиции из разных видов елей и вечнозеленых кустарников появятся на площади у станции метро "Добрынинская".

Также будет украшена площадь возле метро "Баррикадная". Там откроется фотозона с большими макетами подарков, арками из еловых ветвей и световым декором. Кроме того, на Биржевой площади и у станции метро "Чистые пруды" будут установлены шестиугольные новогодние витрины. Увидеть их можно будет после 12 декабря.

Вместе с тем с 15 декабря в праздничном оформлении будет запущен московский общественный транспорт. При этом свыше 170 новогодних инсталляций уже установлено в столичном метро. Пассажиры могут сделать красивые снимки в украшенных к Новому году фотозонах на станциях "Мичуринский проспект" Большой кольцевой линии (БКЛ) и "Маяковская" Замоскворецкой линии метро.