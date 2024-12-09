Более 500 брендов представят продукцию на маркете проекта "Зима в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Маркет волшебства проекта "Сделано в Москве" будет работать в центре столицы с 20 декабря 2024 до 28 февраля 2025 года. Более 500 московских брендов представят свою продукцию в арт-павильонах на семи популярных туристических местах. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Официальное праздничное открытие первого павильона пройдет 20 декабря в районе улицы Кузнецкий Мост, напротив ЦУМа. Здесь будут находиться прилавки свыше 80 московских дизайнеров одежды и аксессуаров для мужчин и женщин в сегментах "массмаркет" и "премиум". Оформление павильона будет напоминать подарочную упаковку.

Флагманской площадкой станет маркет на Болотной площади – его открытие запланировано на 25 декабря. Здесь будут представлены зимняя одежда, детские товары, сувениры, косметика и аксессуары.

Для посетителей на Болотной площади также впервые откроют каток площадью 1,8 тысячи квадратных метров. Его вместительность составит до 480 человек. Здесь будет работать прокат и заточка коньков, а также гардероб. Посетить каток можно будет бесплатно по предварительной записи в спецразделе сайта проекта "Зима в Москве".

Кроме того, на этой площадке будет организован фуд-корт, на котором можно будет согреться горячими напитками и продегустировать сладости московских производителей. Для гостей организуют зону бесплатных тематических мастер-классов, а вокруг катка будет курсировать бесплатный волшебный поезд вместительностью до 35 человек за раз.

24 декабря на Тверском бульваре откроется поезд красоты, который объединит товары более 60 локальных брендов: косметика, новогодние украшения, декор для дома, сладости и многое другое. В одном из вагонов расположится зона тематических мастер-классов.

Каждый вагон будет посвящен определенной категории товаров. В одном из них также будет работать фуд-корт, организованный совместно с фестивалем "Московское чаепитие". Здесь посетители смогут купить горячий чай и калачи.

На Новом Арбате откроется павильон "Коробка конфет", который объединит товары более 80 локальных брендов: чай, кофе, полезные сладости, лимонад и пряники. На старом же Арбате будет работать павильон "Белый шар", где свою продукцию представят свыше 60 московских брендов. В частности, тут можно будет купить теплые аксессуары: варежки, шарфы и шапки, а также сувениры.

В Столешникове переулке организуют павильон в форме красного шара. В нем гости смогут приобрести серьги, ожерелья, часы, броши и другие украшения. Мягкие игрушки, детскую одежду и книги можно будет купить в павильоне "Коробка с игрушками" на Никольской улице.

Некоторые из брендов, принимающих участие в маркете, уже представляли свою продукцию летом на Болотной площади в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Для столичных предпринимателей участие в подобных мероприятиях является одним из востребованных инструментов продвижения.

Маркет волшебства будет работать со вторника по воскресенье с 10:00 до 22:00, понедельник – технический день.

Жители и гости столицы также могут попробовать новый особый купаж чая, созданный к Новому году, на фестивале "Московское чаепитие" в рамках проекта "Зима в Москве". Его заваривают в самоваре на флагманской площадке на Тверской площади.

Помимо этого, московские плюшки впервые появились на площадках проекта "Зима в Москве". Кондитеры решили отойти от классической рецептуры приготовления данной выпечки и приготовили плюшки сразу с тремя разными вкусами специально для проекта: с изюмом, маком и корицей.