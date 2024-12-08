Шеф-повара подготовили рецепты для посетителей площадок проекта "Зима в Москве"

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Ярмарки и рыбные рынки "Москва – на волне" приняли участие в проекте "Зима в Москве". После совершения покупки москвичи и гости столицы смогут получить уникальные рецепты для новогоднего стола, которые подготовили для них шеф-повара 10 ресторанов.

Эксперты раскрыли секреты приготовления традиционных блюд в авторском видении, передает портал мэра и правительства Москвы. Так, обновить вкус заливного удастся за счет добавления в него красной рыбы, а вместо докторской колбасы или курицы в оливье можно положить телятину или язык.

Разместить рецепты закусок, салатов, горячих блюд и десертов планируется на созданных в рамках проекта флаерах. Для их получения необходимо совершить покупки на ярмарках и рыбных рынках. Акция будет действовать в течение всего декабря.

С помощью указанных на карточках рецептов москвичи смогут составить меню уникального новогоднего ужина. Все этапы приготовления праздничных блюд проверены профессионалами, что избавит горожан от необходимости тратить время на чтение отзывов на специализированных сайтах.

При этом часть ингредиентов, речь о которых идет в рецептах шеф-поваров, можно будет купить на месте. Так, покупателю выдадут флаер с рецептом холодца из краба при покупке ракообразного на площадке проекта "Москва – на волне". На ближайшем прилавке он сможет увидеть красную рыбу для необычного заливного и рыбные головы для наваристого бульона.

Приобрести морковь и картофель для салата оливье удастся на ближайшей ярмарке выходного дня, где также можно получить рецепт семги под шубой и сразу обратиться к фермеру, продающему свеклу или лук. Там же москвичам предложат свежие молочные продукты и мясо.

Вместе с тем жители и гости столицы могут попробовать новый особый купаж чая, созданный к Новому году, на фестивале "Московское чаепитие" в рамках проекта "Зима в Москве". Его заваривают в самоваре на флагманской площадке на Тверской площади. Купаж был составлен специально для московской зимы. При подборе ингредиентов создатели старались выбирать самые новогодние.