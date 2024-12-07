Спектакли и мастер-классы ждут гостей на фестивальных площадках "Зимы в Москве"

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Жителей и гостей столицы приглашают на насыщенную программу на площадках цикла мероприятий "Московские сезоны" в рамках проекта "Зима в Москве" 7 и 8 декабря. Всей семьей можно посетить спектакли, творческие и научные мастер-классы и приобрести уникальные сувениры, сообщается на портале мэра и правительства города.

В субботу, 7 декабря, на Тверской площади в пальмовой оранжерее гостей ожидают мастер-классы. На них можно будет написать акрилом зимний пейзаж на спине дерева и создать композицию для украшения интерьера.

На пересечении улиц Соколово-Мещерской и Юровской для посетителей организуют мастер-классы по мотивам хитов "Союзмультфильма". 8 декабря на этой площадке пройдет занятие по изготовлению керамического органайзера в стиле "Бременских музыкантов".

На бульваре Дмитрия Донского горожане смогут создать сувенирные варежки и сшить мягкую игрушку, а на Матвеевской улице – сделать декоративную подушку.

На Вешняковской улице гостей научат создавать снежного змея и расскажут о секретах его полета. На Ореховом бульваре и в Кузьминках пройдет мастер-класс по приготовлению сырников с ягодами, щи из квашеной капусты и пышных оладьев.

Вместе с тем на Тверской площади заработала ярмарка, где можно купить елочные игрушки, антикварные украшения, керамику, фарфоровые конфетницы и другие изделия для праздничного настроения. На Профсоюзной улице будут продавать книги, развивающие игры, вязаные изделия и декоративное мыло.

Коптевский бульвар в рамках мероприятия станет местом встречи любителей театрального искусства. 7 декабря в 16:00 театр "Альфа" представит спектакль "Волшебный фонарь", а в 17:15 здесь пройдет сказочное представление "Волшебная ярмарка". На следующий день в 16:00 зрители смогут увидеть постановку "Снежная королева".

На Сухонской улице для гостей подготовили спектакли "Волшебная лампа" театра Parabasis и "Приключения снежинок". На улице Хачатуряна в 16:00 театр "Белые люди" покажет "Небесный праздник". Гостей площадки на Городецкой улице 8 декабря ждет кукольный спектакль "Приключения Снеговичка".

Между тем жители и гости столицы могут попробовать новый особый купаж чая, созданный к Новому году, на фестивале "Московское чаепитие" в рамках проекта "Зима в Москве". Его заваривают в самоваре на флагманской площадке на Тверской площади. Купаж был составлен специально для московской зимы. При подборе ингредиентов создатели старались выбирать самые новогодние.

