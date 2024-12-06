Горожане могут попробовать новогодний купаж чая на фестивале "Московское чаепитие"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители и гости столицы могут попробовать новый особый купаж чая, созданный к Новому году, на фестивале "Московское чаепитие" в рамках проекта "Зима в Москве". Его заваривают в самоваре на флагманской площадке на Тверской площади, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Нам важно организовать для москвичей и гостей города настоящее столичное чаепитие, напомнить о семейном застолье с вкусным горячим напитком и настоящими московскими плюшками. Этим летом горожане в "Активном гражданине" выбрали купаж чая "Москва", который стал новым сувениром столицы. Сейчас они могут попробовать особый новогодний купаж", – рассказала глава дирекции по специальным проектам Мостуризма Ирина Кокорева.

Все желающие смогут бесплатно угоститься "праздничным" чаем в выходные дни с 16:00 до 17:00.

Купаж был составлен специально для московской зимы. При подборе ингредиентов создатели старались выбирать самые новогодние. Так, в чай вошли кубики карамели, белый шоколад и дикий шафран, за счет которого напиток приобретает благородный темно-красный цвет. Он также оттеняет карамельно-шоколадный букет приятной горчинкой.

Была учтена и старинная традиция московских купцов, в соответствии с которой чай принято пить вприкуску со сладостями. Так, к новогоднему купажу подойдут различные десерты, в том числе знаменитая плюшка с сахаром, изюмом, маком и корицей, которую этой зимой могут попробовать все гости "Московского чаепития". Эта выпечка была впервые приготовлена в Москве 200 лет назад, в советское время она приобрела особую популярность среди школьников, а в рамках фестиваля ее воссоздали по старинным рецептам специально для проекта "Зима в Москве".

Не хуже московский чай будет сочетаться с такими традиционными угощениями, как мармелад, зефир, варенье и мед. Купить их посетители фестиваля смогут в столичных магазинах.

С осени текущего года там же можно приобрести красно-золотистые жестяные банки чая "Москва". Многие жители города и туристы выбирают этот купаж в качестве новогоднего подарка несмотря на то, что его аромат напоминает о лете. В этот чай входят черная и красная смородина, земляника и васильки. Его создатели утверждают, что в зимний период этот напиток напомнит о теплых месяцах, согреет и подарит позитивное настроение.

Кроме того, московские плюшки появились на площадках проекта "Зима в Москве". Попробовать их и вспомнить вкус детства сможет каждый желающий на площадках проекта до 28 февраля. Приобрести сдобу можно за 90 рублей, а в большом размере – за 150 рублей.