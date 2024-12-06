Продажа новогодних товаров началась на маркетплейсе "Москва – добрый город"

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Новогодние сувениры и прочие товары появились на социальном маркетплейсе "Москва – добрый город". Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Предметы созданы горожанами с инвалидностью, каждая такая вещь уникальная, подчеркнула заммэра. Купивший эти сувениры не только поздравит своих родных и близких, но и порадует авторов работ.



"За последний год продажи продукции на платформе выросли в 2,5 раза, а каталог товаров увеличился на 15%", – сказала Ракова.

Москвичи и гости столицы могут купить здесь елочные украшения, подвески, новогодние ароматические свечи, а также пледы, варежки, шарфы и прочие предметы одежды, актуальные для зимы.

В настоящее время на платформе представлено свыше 1 700 подобных изделий, созданных инвалидами. Их мастерскими, при этом, стали 50 некоммерческих организаций, которые были открыты при поддержке Москвы.

Ранее сообщалось, что столичные власти с 2002 года поддержали более 3,6 тысячи социально значимых инициатив при помощи грантов мэра города. При этом предложения отбираются в 12 номинациях, включая "Наше наследие", "Экология мегаполиса", "Добровольчество и волонтерство" и другие. Победителям Москва выделяет от 500 тысяч рублей до 5 миллионов рублей.

