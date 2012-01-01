Московские волонтеры рассказали об особенностях работы в социальных домах

5 декабря в России ежегодно отмечается День волонтера. По словам Сергея Собянина, всего в добровольческой деятельности в городе участвуют свыше 1,31 миллиона жителей. Истории столичных добровольцев, которые помогают взрослым и детям с инвалидностью или в трудной жизненной ситуации, – в нашем материале.

"Принимать и быть рядом"

Настоящим другом для подростка из Центра содействия семейному воспитанию стала волонтер фонда "Наставники детям" Ася Брагинская. С 2019 года она помогает мальчику по имени Егор – он сирота и живет в центре. Притом прежде чем начать общение с ним, девушка не только прошла обучение наставничеству, но и настроилась психологически.



Ася Брагинская волонтер фонда "Наставники детям" В такие проекты надо приходить с холодной головой и желанием давать, пытаться сделать мир чуточку лучше. Для этого должна быть стабильность и баланс внутри, а также временные запасы – как минимум каждую неделю ты должен закладывать на то, чтобы проводить время вместе с ребенком.

Однако подготовиться ко всему невозможно, и за пять лет дружбы с Егором возникало множество событий, от которых замирало сердце, вспоминает волонтер. По ее словам, мальчик мог признаться: "Сегодня самый лучший день в моей жизни", и в то же время поступить так, что продолжать выстраивать отношения с ним становилось намного сложнее.

"Для себя я выработала несколько несложных универсальных правил общения: не врать, не бояться, принимать и быть рядом", – подчеркивает Ася.



Ася Брагинская волонтер фонда "Наставники детям" Спустя буквально месяц после нашего знакомства Егор позвонил и едва мог говорить от плача. Его забирали в больницу, и он переживал, потому что не верил, что я его не оставлю за это время. Сейчас он может не обращаться ко мне несколько дней – потому что он просто знает, что я есть у него и никуда не пропаду.

И если при знакомстве Егор был еще маленьким мальчиком, то теперь он превратился в юного 14-летнего мужчину, который имеет свое мнение и предпочтения, говорит волонтер. Кстати, Егор постепенно приближается к своей мечте стать машинистом в метро.

"Уже год как Егор является членом Клуба личностного и профессионального роста для детей сотрудников Московского транспорта "35 отряд". Мы ходим по депо и всяким другим интересным площадкам, и я очень надеюсь, что Колледж Московского транспорта Егора дождется", – резюмировала Ася.

"Приятно быть причастной"

Фото: телеграм-канал "Фонд Даунсайд Ап"

Добровольчество также вдохновляет и дает возможность пообщаться с новыми людьми, считает волонтер благотворительного фонда "Даунсайд Ап" Анна Рязанцева. Последние четыре месяца девушка проходит учебную практику от медицинского университета и помогает детям, подросткам и взрослым с синдромом Дауна.

Основная цель работы волонтера – привить подопечным чувство самостоятельности. На занятиях в мастерских они вместе изготавливают поделки, а затем продают их на ярмарках, рассказывает Рязанцева. Кроме того, тем самым люди с синдромом Дауна получают полноценный опыт работы.

"Это важно, чтобы они привыкали что-то делать, выполнять какие-то обязанности и понимали, что есть вещи, которые им нужно делать, независимо от желания", – объясняет она.



Анна Рязанцева волонтер благотворительного фонда "Даунсайд Ап" Раньше я скептически относилась к тому, что этих людей называли "солнечными". Но, побыв с ними в их среде, я поняла, что они действительно такие. Они добродушные, общение с ними легкое и расслабляет. Конечно, от долгой работы есть усталость, но все равно очень приятно быть причастной к этому.

К тому же впоследствии подопечные возвращают полученное добро. Например, часто они приглашают Анну на выступления в "Театр Простодушных". Подобное желание поделиться хорошим и показать себя трогает, подчеркивает девушка.

"Главное – желание быть нужным"

Более того, волонтерство наполняет жизнь смыслом, считает координатор добровольческого движения "Даниловцы" Арсен Авакян. По его словам, регулярное взаимодействие с подопечными одного из московских соцдомов заставило его полностью пересмотреть свои ценности.

(подопечных. – Прим. ред.) и понял, что они счастливы и мне вообще грех жаловаться. Меня действительно все так впечатлило, что я начал посещать их один, а то и два раза в неделю. И с тех пор это меня постоянно наполняет.

Арсен Авакян координатор добровольческого движения "Даниловцы" В 2021 году у меня в жизни были сложности. Тогда мой знакомый, который уже состоял в "Даниловцах", посоветовал мне сходить в социальный дом и мотивировал это тем, что таким образом я начну мыслить иначе. Я решил попробовать сделать это один раз. Я пришел, увидел ребяти понял, что они счастливы и мне вообще грех жаловаться. Меня действительно все так впечатлило, что я начал посещать их один, а то и два раза в неделю. И с тех пор это меня постоянно наполняет.

Встречи в социальном доме "Чертаново" проводятся по пятницам и воскресеньям. В течение полутора часов взрослые с ментальными особенностями здоровья рисуют, делают поделки, смотрят фильмы, а волонтеры помогают им и хвалят за любые успехи, поделился Арсен.

"То есть мы делаем уклон на позитивное мышление, чтобы у ребят было хорошее настроение. Например, у нас есть подопечный Борис, ему около 55 лет, и он не говорит. В один день Борис нарисовал замечательный рисунок – я сказал ему, что он большой молодец, что у него все хорошо получилось. Тогда у него порозовели щеки, и он расплылся в улыбке", – рассказал волонтер.

По мнению Арсена, забота о других не может быть сложной. Напротив, таким образом можно получить дополнительный прилив сил. Главное здесь – желание человека быть нужным.