Московские волонтеры рассказали об особенностях работы в социальных домах

5 декабря в России ежегодно отмечается День волонтера. По словам Сергея Собянина, всего в добровольческой деятельности в городе участвуют свыше 1,31 миллиона жителей. Истории столичных добровольцев, которые помогают взрослым и детям с инвалидностью или в трудной жизненной ситуации, – в нашем материале.
"Принимать и быть рядом"
Фото: nastavniki.org
Настоящим другом для подростка из Центра содействия семейному воспитанию стала волонтер фонда "Наставники детям" Ася Брагинская. С 2019 года она помогает мальчику по имени Егор – он сирота и живет в центре. Притом прежде чем начать общение с ним, девушка не только прошла обучение наставничеству, но и настроилась психологически.
Однако подготовиться ко всему невозможно, и за пять лет дружбы с Егором возникало множество событий, от которых замирало сердце, вспоминает волонтер. По ее словам, мальчик мог признаться: "Сегодня самый лучший день в моей жизни", и в то же время поступить так, что продолжать выстраивать отношения с ним становилось намного сложнее.
"Для себя я выработала несколько несложных универсальных правил общения: не врать, не бояться, принимать и быть рядом", – подчеркивает Ася.
И если при знакомстве Егор был еще маленьким мальчиком, то теперь он превратился в юного 14-летнего мужчину, который имеет свое мнение и предпочтения, говорит волонтер. Кстати, Егор постепенно приближается к своей мечте стать машинистом в метро.
"Уже год как Егор является членом Клуба личностного и профессионального роста для детей сотрудников Московского транспорта "35 отряд". Мы ходим по депо и всяким другим интересным площадкам, и я очень надеюсь, что Колледж Московского транспорта Егора дождется", – резюмировала Ася.
"Приятно быть причастной"
Добровольчество также вдохновляет и дает возможность пообщаться с новыми людьми, считает волонтер благотворительного фонда "Даунсайд Ап" Анна Рязанцева. Последние четыре месяца девушка проходит учебную практику от медицинского университета и помогает детям, подросткам и взрослым с синдромом Дауна.
Основная цель работы волонтера – привить подопечным чувство самостоятельности. На занятиях в мастерских они вместе изготавливают поделки, а затем продают их на ярмарках, рассказывает Рязанцева. Кроме того, тем самым люди с синдромом Дауна получают полноценный опыт работы.
"Это важно, чтобы они привыкали что-то делать, выполнять какие-то обязанности и понимали, что есть вещи, которые им нужно делать, независимо от желания", – объясняет она.
К тому же впоследствии подопечные возвращают полученное добро. Например, часто они приглашают Анну на выступления в "Театр Простодушных". Подобное желание поделиться хорошим и показать себя трогает, подчеркивает девушка.
"Главное – желание быть нужным"
Более того, волонтерство наполняет жизнь смыслом, считает координатор добровольческого движения "Даниловцы" Арсен Авакян. По его словам, регулярное взаимодействие с подопечными одного из московских соцдомов заставило его полностью пересмотреть свои ценности.
Встречи в социальном доме "Чертаново" проводятся по пятницам и воскресеньям. В течение полутора часов взрослые с ментальными особенностями здоровья рисуют, делают поделки, смотрят фильмы, а волонтеры помогают им и хвалят за любые успехи, поделился Арсен.
"То есть мы делаем уклон на позитивное мышление, чтобы у ребят было хорошее настроение. Например, у нас есть подопечный Борис, ему около 55 лет, и он не говорит. В один день Борис нарисовал замечательный рисунок – я сказал ему, что он большой молодец, что у него все хорошо получилось. Тогда у него порозовели щеки, и он расплылся в улыбке", – рассказал волонтер.
По мнению Арсена, забота о других не может быть сложной. Напротив, таким образом можно получить дополнительный прилив сил. Главное здесь – желание человека быть нужным.
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