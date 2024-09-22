Собянин: больше 111 тыс москвичей присоединились к волонтерскому движению в этом году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Свыше 111 тысяч жителей столицы присоединились к волонтерскому движению в текущем году, рассказал Сергей Собянин в своем официальном телеграм-канале.

"Всего в добровольческой деятельности в городе участвуют свыше 1,31 миллиона жителей. Их помощь ежедневно нужна в благотворительных фондах, приютах для животных, музеях, медучреждениях, социальных домах и в других организациях", – говорится в его публикации.

Вступить в волонтерское сообщество могут все желающие, подчеркнул мэр. Столичный центр "Мосволонтер" успешно работает уже в течение 10 лет и помогает разобраться в направлениях данной деятельности.

Для того, чтобы начать оказывать помощь, нужно зарегистрироваться на портале центра и подать заявку.

Минувшим летом свыше пяти тысяч волонтеров помогали в проведении форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Они провели на площадках свыше 55 тысяч часов и ответили на 20 тысяч обращений горожан. Так, 65% добровольцев составляли молодые люди в возрасте 14–17 лет. Около 20% в команде было помощников в возрасте от 18 до 35 лет. Еще 15% составляли люди старшего поколения и "серебряные" волонтеры.

