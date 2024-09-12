Более 5 тыс волонтеров помогли в проведении форума-фестиваля "Москва 2030"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше пяти тысяч волонтеров помогали в проведении форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Они провели на площадках свыше 55 тысяч часов и ответили на 20 тысяч обращений горожан, сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на директора ресурсного центра "Мосволонтер" Александра Левита.

Так, 65% добровольцев составляли молодые люди 14–17 лет. Около 20% в команде было помощников в возрасте от 18 до 35 лет. Еще 15% составляли люди старшего поколения и "серебряные" волонтеры.

Самому старшему добровольцу исполнилось 75 лет. Помощник с ограниченными возможностями здоровья вошел в тройку тех, кто набрал самое большое количество часов на сменах. Также на площадках помогали целые семьи.

Помимо этого, на форуме помогали 17 горожан, которые получили знак отличия "Волонтер Москвы". Свыше 20 амбассадоров сообщества "Волонтеры Москвы" личным примером вдохновляли гостей присоединиться к команде помощников. Фотографировали на площадках 42 медиаволонтера. За все время они сделали свыше 19 тысяч снимков.

Для волонтеров форума была разработана специальная мотивационная программа. Каждую неделю добровольцы, которые набирали 24 часа помощи, получали лотерейный билет. С его помощью они могли выиграть проектор, умную колонку, ланч-бокс, фотопринтер и другое. За 60 часов помощи волонтеры получали вторую футболку, а за 90 часов – брендированный шопер. Всего в рамках мотивационной программы помощники получили больше 700 предметов.

Волонтеры помогали гостям на различных площадках форума "Москва 2030". Например, в парке "Зарядье" они сопровождали ветеранов СВО, а также рассказывали посетителям о приложении, в котором можно написать текст для четырех подвесных экранов по всему парку. Добровольцы помогали и на площадке "Культурный город", знакомили с арт-объектами, помогали гостям строить инфраструктуру города будущего в интерактивной игре.

На площадках форума работали "Домики добра", где волонтеры принимали гуманитарные товары, подарки для детей из новых российских регионов и участников спецоперации. Они проверяли сроки годности и целостность товаров, сортировали, упаковывали и вносили данные в таблицу.

На площадке "Красный Октябрь" помощники знакомили москвичей с форумом, в ЦВК "Экспоцентр" – отвечали на вопросы о программе фестиваля, направляли в лекторий, зону мастер-классов и другие места. В парке "Музеон" добровольцы сопровождали горожан, имеющих ограниченные возможности здоровья, а также рассказывали о полете в аэротрубе.

На Манежной площади волонтеры проводили экскурсию по "Метавселенной ВДНХ", знакомили иностранцев с форумом и помогали им не пропустить рейс, отмечали дни рождения и свадьбу организаторов. В инновационном центре "Сколково" добровольцы сопровождали экскурсию для слабослышащих, встретили День российского флага, создали мотивационную зону.

Ранее Сергей Собянин назвал форум "Москва 2030" главным событием московского лета. Более чем на 30 площадках в разных районах города за 39 дней смогли побывать свыше 12 миллионов человек. Достижения столицы можно было увидеть в 200 тематических зонах. Всего было организовано около 35 тысяч различных мероприятий.