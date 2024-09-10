Собянин: более 12 млн человек посетили форум-фестиваль "Москва 2030"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" стал самым главным событием столичного лета, рассказал в своем блоге Сергей Собянин.

"Москва – комфортный и человекоцентричный город, интеллектуальный и промышленный центр, город инноваций, кузница кадров. Москва живет и устойчиво развивается вопреки санкциям, продолжает уверенно строить планы", – написал мэр.

По его словам, более чем на 30 площадках в разных районах за 39 дней успели побывать более 12 миллионов человек. Достижения города можно было увидеть на 200 тематических зонах. Всего было организовано порядка 35 тысяч различных мероприятий для всех возрастов, включая спортивные состязания, сессии, интерактивы, мастер-классы и многое другое.

Собянин подчеркнул, что горожане могли посетить уникальные маршруты для прогулок, стать гостями интерактивной выставки о развитии столичного транспорта "Станция Манеж". Особое внимание было уделено поддержке защитников Отечества. Москвичи смогли собрать свыше 10 тысяч вещей и 867 открыток с теплыми пожеланиями для бойцов.

В Гостином Дворе посетители узнали о главных социальных достижениях города, включая применение ИИ в медицине, карьере и цифровых сервисах образования Москвы. В Экспоцентре прошла выставка "Москва промышленная. Город будущего", показавшая достижения более 60 столичных предприятий в области медицинского оборудования, станкостроения, авиации, микроэлектроники, машиностроения и других ключевых отраслях.

Кроме того, на Болотной площади работал маркет будущего "Сделано в Москве", где москвичи и гости города приобрели свыше 20 тысяч товаров, а на Тверском бульваре удалось продать более 17 тысяч товаров, деньги с которых пойдут на благотворительность. В парке "Зарядье" показывали различные виды искусства – от выступлений симфонических оркестров до спектаклей и кинопоказов. Природная зона была украшена медиагалереей и 20 инсталляциями.

В "Заповедном посольстве" была проведена неделя финансовой грамотности, а на 10 площадках состоялись различные выставки, включая "Большие города в Москве" и "Находки в реставрации" и экспозицию про цифровые технологии столицы. В ДК "ГЭС-2" состоялся цикл урбанистических лекций, в Сколкове открыли "Портал 2030–2050", а неподалеку от Манежной площади состоялся гастрономический конкурс.

Также в Парке Горького был открыт павильон "Лестница в будущее", на площади возле музея "Гараж" была молодежная точка "Телепорт", а в "Музеоне" работали площадки "Мой район". При этом в "Лужниках" подготовили спортивную программу, провели 150 тренировок и около 50 мастер-классов, а также 20 встреч с различными звездами спорта. Неподалеку работал павильон "Экономика Москвы" и выставка пожарно-спасательной и коммунальной техники, где представили почти 100 экспонатов.

Мэр подчеркнул, что на 100 площадках по всей Москве проходила международная неделя кино, а в рамках форума-фестиваля прошел и международный конкурс коротких видеороликов о городах WOWMOSCOW. Также горожане получили более 295 тысяч сувениров от программы "Миллион призов" и сплели 396 квадратных метров маскировочных сетей для защитников Отечества. Во всем этом многообразии им помогли свыше 5 тысяч волонтеров.

"Все мероприятия прошли на высоком уровне – за это я хочу особо поблагодарить команду правительства Москвы, наших партнеров, волонтеров и всех, кто помог этому событию состояться", – заключил Собянин.

Ранее победитель гастрономического конкурса "Москвы 2030" решил отправить 5 миллионов рублей жителям приграничных территорий. Имя победителя стало известно 8 сентября, им стал ресторан "Магадан" с мини-чебуреками с крабом и креветками. Горожане приобрели это блюдо более 13 тысяч раз.

