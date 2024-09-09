Победитель гастроконкурса "Москвы 2030" направит выигрыш в приграничные регионы

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Победитель гастрономического конкурса форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" отправит 5 миллионов рублей жителям приграничных территорий, передает портал мэра и правительства столицы.

Всего на участие в конкурсе было подано более 70 заявок. Победителя назвали 8 сентября в рамках празднования Дня города. Первое место занял ресторан "Магадан" с мини-чебуреками с крабом и креветками. Москвичи приобрели это блюдо более 13 тысяч раз.

При этом на протяжении заключительной недели за главный приз также боролись ломоть картофельного хлеба с олениной, сугудай из нельмы с печеным картофелем, царь-курник и прочие блюда. Все угощения готовили из продуктов отечественного производства.

Ресторатор Антон Пинский отметил, что конкурс на Манежной площади продемонстрировал, что в России очень много интересных и вкусных рецептов.

"Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" подарил горожанам много положительных эмоций и новых смыслов, а гастроконкурс показал, насколько разная и многонациональная наша страна. Сейчас в России есть регионы, которые находятся в сложном положении. И мы приняли решение удвоить эти призовые деньги и отправить их на помощь жителям Брянской, Курской и Белгородской областей", – сказал Пинский.

Между тем более 12 800 гуманитарных товаров удалось собрать за прошедшее лето 2024 года в 27 "Домиках добра" на площадках фестиваля "Москва 2030". Об этом ранее рассказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит. Гумпомощь направляют как в адрес участников СВО, так и жителям новых и приграничных регионов РФ, а также животным в приютах.