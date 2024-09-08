Победитель гастроконкурса форума-фестиваля "Москва 2030" объявлен на Манежной площади

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг города Москвы

Победителя гастроконкурса определили на Манежной площади в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Об этом со сцены объявил ресторатор Дмитрий Левицкий, передает его слова портал мэра и правительства Москвы.

Лучшими были признаны мини-чебуреки с крабом и креветками. Гости фестиваля приобрели это блюдо более 13 тысяч раз. На втором месте оказался царь курник, а третьим победителем конкурса стал сугудай из нельмы с печеным картофелем.

Конкурс стал свидетельством того, что национальная кухня может получить значимую роль в развитии российского стритфуда, заявил, комментируя его итоги глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

"Улица – самый придирчивый судья, если у какого-то блюда или заведения получается завоевать народную любовь, то это настоящий успех. В рестораны гости часто ходят не только за едой, но и за атмосферой, антуражем. В случае со стритфудом важен именно вкус", – отметил он.

Смена блюд в рамках конкурсов происходила каждые семь дней. Финалисты недели определялись по числу приобретенных порций. Помимо победителей, до финала смогли дойти дальневосточные чебуреки и ломоть картофельного хлеба с олениной. Также фаворитами гостей фестиваля стали перепечи с фермерским сыром и зеленым луком, дальневосточный рыбацкий ломоть с салатом из краба, филе оленины с папоротником, лисичками и брусничным соусом, десерт "Калинник" и два угла с щукой.

Гастроконкурс в рамках форума-фестиваля проводился на Манежной площади с 6 августа. Заявки на него были приняты более чем от 70 энтузиастов со всей России. Участвовать в фестивале хотели повара из Москвы, а также Московской, Челябинской, Рязанской, Ростовской, Костромской и Ивановской областей, Ставропольского края, Северной Осетии, Удмуртии, Бурятии и Карелии.

Стать участниками кулинарного состязания удалось 40 гастрономическим проектам. На конкурсе были представлены авторские блюда, приготовленные из российских продуктов. Гости фестиваля могли приобрести любое из них за 300 рублей.

Главным членом жюри стал ресторатор Левицкий. Он высоко оценил кулинарные произведения конкурсантов.

"Все гастроэнтузиасты, которые приняли участие в нашем конкурсе отмечены нами, они все продемонстрировали высокий уровень профессионализма и мастерства. Те, кто не вышел в финал сегодня, все равно победители. О них узнали потребители, ценители настоящей русской кухни, какой мы ее любим и знаем сегодня. Москва становится настоящей гастрономической столицей мира!" – подчеркнул он.

В Москве также завершился чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага", который проходил в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Победителем стал 25-летний Дмитрий Дадиан, ранее выигравший на площадке в ЮАО.