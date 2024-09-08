В столице завершился чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве завершился чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага", который проходил в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Победителем стал 25-летний Дмитрий Дадиан, ранее победивший на площадке в ЮАО, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В торжественной обстановке молодому человеку вручили главный приз и пояс чемпиона по игре "Камень, ножницы, бумага". Второе место в состязании заняла 14-летняя Александра Кононенко из ВАО, а третье – 38-летний Павел Рябов из ЗАО.

Чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага" проходил на флагманской площадке на Чистых прудах и на площадках 11 столичных округов в 1 июня по 7 сентября. Всего поучаствовало свыше 105 тысяч москвичей в возрасте от шести до 80 лет.

Участники могли сыграть в день по три партии, получая за каждую победу по одному баллу. В финал вышли 23 человека в возрасте до 18 лет. Среди них оказались два брата, которые ранее победили на площадке на Профсоюзной улице.

Несмотря на то, что игра имеет большую популярность у детей, в состязании чаще выигрывали взрослые. Из совершеннолетних участников победителями стали 25 человек. Среди игроков помладше чаще побеждали дети 11 лет – таких призеров оказалось пятеро. За ними шли более взрослые финалисты: в играх победили четыре горожанина в возрасте 25 лет.

Среди лидеров по числу набранных очков прошли игры на вылет. Были определены 48 игроков, которые прошли в суперфинал. Самому младшему из суперфиналистов восемь лет, а самому старшему – 50. За игрой на вылет наблюдали сотни зрителей.

Ранее сообщалось, что городской фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" объединил участников всех возрастов на площадках проведения чемпионата по игре "Камень, ножницы, бумага". Около 70% участников – детей старше шести лет и школьников – приходили чаще всего в дневное и вечернее время после дневных лагерей на флагманскую площадку игры на Чистопрудном бульваре, а также на площадки в округах.

Взрослые обычно играли в обеденный перерыв, если место работы находилось недалеко от площадки. Также они соревновались по вечерам.