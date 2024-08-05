Чемпионат по игре "Камень, ножницы, бумага" объединил участников всех возрастов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" объединил участников всех возрастов на площадках чемпионата по игре "Камень, ножницы, бумага". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Около 70% участников – дети в возрасте старше шести лет и школьники. Они приходят преимущественно в дневное и вечернее время после городских дневных лагерей на флагманскую площадку игры на Чистопрудном бульваре, а также на площадки в округах.

При этом взрослые играют в обеденный перерыв, если место работы находится рядом с площадкой, а также соревнуются по вечерам. Самым старшим стал 80-летний участник проекта "Московское долголетие".

В числе финалистов на всех площадках больше всего подростков 11–12 лет. На розыгрыш денежных призов 8 сентября они должны будут прийти с родителями.

Самые высокие результаты показывают игроки окружных площадок. Больше всего человек приняли участие в игре в сквере у культурного центра "Онежский" в Северном административном округе. На Чистопрудном бульваре в лидеры вышла 16-летняя Дарья Ялышева, набрав 14 баллов.

8 сентября они в составе 48 суперфиналистов сразятся за миллион рублей.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" проходит с 1 июня по 8 сентября более чем на 600 площадках по всему городу. Жители и гости Москвы могут посетить более 40 типов мероприятий.

Развлекательную программу для гостей фестиваля подготовили и некоммерческие организации (НКО) с 4 по 10 августа. Она пройдет в пространствах "Города неравнодушных". Участие в фестивале приняли уже более 115 столичных НКО. С 3 июня они провели свыше 400 мероприятий.