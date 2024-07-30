На фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!" научат управлять финансами

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эксперты центра финансовой грамотности при поддержке столичного департамента финансов организуют для гостей познавательные занятия в рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Так, 31 июля в 12:00 в летнем павильоне парка "Красная Пресня" пройдет тактильная игра "Угадай, что", в рамках которой гости должны на ощупь отгадывать предметы из финансового сундучка. Также участникам нужно будет придумать про эту вещь короткую историю, связанную с финансами. Эксперты, в свою очередь, дадут рекомендации родителям и расскажут, как эффективно распоряжаться средствами.

7 августа в 16:00 в сквере у Дома Н. В. Гоголя можно будет послушать лекцию "Деньги на ветер: финансовые ошибки литературных героев". Эксперт Наталья Пивкина поделится со всеми желающими правилами управления семейным и личным бюджетом, грамотного контроля доходов и расходов и основами долгосрочного планирования. Кроме того, она на примерах литературных героев разберет последствия спонтанных покупок и нерационального расходования средств.

Помимо этого, неделя финансовой грамотности пройдет с 23 по 29 августа в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" на площадке "Заповедного посольства" в парке "Зарядье". Москвичи смогут расширить свой финансовый кругозор, получить новые знания и навыки. Эксперты помогут разобраться в конкретных ситуациях и ответят на вопросы участников.

В программе свыше 100 мероприятий: квизы, мастер-классы, лекции, цифровые выставки, встречи с блогерами, консультации, кинолектории и интерактивы. Для детей подготовлены игры, мультфильмы и викторины. Юным посетителям также расскажут, как безопасно пользоваться банковскими картами и что нужно, чтобы накопить на мечту.

