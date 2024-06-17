Консультант Матвеева рассказала россиянам о важности финансовой подушки

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Чтобы создать денежную подушку, нужно сначала подсчитать свои расходы по разным категориям и отнять от них по 2–5 процентов – именно эти финансы и будут направляться в копилку, рассказала финансовый консультант Ольга Матвеева.

"Накопления могут осуществляться с разными целями, например для совершения крупной покупки или путешествия", – цитирует ее RT.

Финансовой подушкой не являются обычные накопления, так как под этим термином подразумеваются деньги, которые не используются для текущих расходов, добавляет Матвеева.

"В периоды пониженного дохода отправляйте к накоплениям эту сумму, в периоды повышенного дохода – добавляйте столько процентов, на сколько увеличились поступления", – посоветовала она.

В случае если человек не имеет фиксированного дохода, лучше заранее определить минимальную сумму для откладывания в месяц. Она также посоветовала отправлять средства в копилку тогда, когда человек отказывается от импульсивной покупки.

"Со временем вы можете даже начать рациональнее подходить к собственным желаниям и задаваться вопросом: "Что для меня важнее: порадоваться один день новой покупке или повысить ощущение финансовой безопасности?" – уверена она.

Еще одним способом пополнить финансовую подушку является перевод на нее кешбэка, который начисляется на накопительный счет, сказала эксперт. Также можно откладывать ту разницу, которую удалось сэкономить в различных магазинах за счет использования бонусов или баллов, подчеркнула она.

Кроме того, в условиях санкций россияне могут попробовать сохранить свои средства при помощи вложения денег в различные проекты, напоминает кандидат экономических наук Сергей Зайнуллин в беседе с "Газетой.ру". Однако, по его мнению, чем выше доходность, тем выше риск. Так, инвестиции в стартапы приносят более 100% годовых дохода, но 90% таких проектов разоряются, подчеркнул он.

Вторым способом достаточно рискованного вложения эксперт назвал криптовалюту. Ее курс может сильно колебаться, что влечет за собой высокую волатильность и, как следствие, – обрушение или поднятие курса.



"Многие новые проекты изначально создаются как финансовая пирамида: их создатели имеют цель собрать деньги вкладчиков и скрыться с ними. Данное вложение является не инвестицией, а спекуляцией, поскольку криптовалюты, как и другие пирамиды, не обеспечены реальными активами", – объяснил эксперт.

Еще одним вариантом Зайнуллин назвал вложение в антиквариат – ювелирные изделия, картины, оружие, монеты, мебель. Однако, предупреждает эксперт, сейчас на рынке множество подделок, а у коллекционеров специфичный спрос.

Четвертым вариантом он назвал высокодоходные облигации, акции начинающих и малоизвестных компаний. По его мнению, такой рискованный способ инвестиций можно сравнить с "котом в мешке", так как такие средства мало обеспечены и не имеют достаточной истории и возможности для анализа.

Копить деньги мешает не только бессистемность и эмоциональность трат, но и неупорядоченный бюджет, уверен руководитель проекта НИФИ Минфина России Михаил Сергейчик. Эксперт ранее рассказывал, что очень сложно копить, когда нет конечной цели и примерного срока выполнения. Также всегда есть риск забыть о регулярных платежах, добавлял он.

