С 1 августа по 8 сентября в "Лужниках" будет работать павильон "Экономика Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" с 1 августа по 8 сентября в "Лужниках" заработает павильон "Экономика Москвы". Его посетители смогут узнать больше об экономике города и встретиться с известными экономистами, а также задать вопросы популярным блогерам и предпринимателям, рассказала глава департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

"На форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" мы хотим напомнить, что экономика города создается усилиями тех, кто здесь живет, учится и работает. Для ее развития важен вклад каждого жителя нашего города, а ее достижения – это достижения каждого из нас", – цитируют ее на портале мэра и правительства столицы.

По ее словам, гостям и жителям Москвы расскажут, как формировалась столичная экономика, как она развивается сейчас и какие тренды москвичей ждут в будущем. Кроме того, ведущие эксперты в этой области поделятся полезными советами касательно личных финансов, инвестиций и налогов.

В павильоне спорткомплекса создадут интерактивное цифровое пространство с играми и викторинами для детей и взрослых. Там же желающие смогут скачать книги, послушать подкасты и лекции. Приятным бонусом будут фирменные призы и подарки для участников мероприятий.

В свою очередь, по программе форума-фестиваля на городских площадках пройдут открытые лекции по экономике, которые будут вести известные предприниматели и популярные блогеры.

Помимо этого, в выходные дни горожанам организуют экскурсии с участием известных столичных гидов. Всего им будет доступно пять маршрутов, на которых участники познакомятся со столичной архитектурой и смогут взглянуть на историю Москвы через призму ее экономического развития.

Между тем на фестивале "Территория будущего. Москва 2030" также покажут новейший электропоезд серии "Иволга 4.0". Его установили на Манежной площади. Вагон станет частью уличной экспозиции выставки "Станция Манеж. Московский транспорт – 2030". Жители и гости столицы смогут посмотреть на составляющие поезда, побывать в кабине машиниста и сделать фотографии.

При этом поезд "Иволга 4.0" курсирует на МЦД с мая 2024 года. Его выпустили с учетом пожеланий граждан и оснастили третьей дверью в промежуточных вагонах, комфортными сиденьями с подлокотниками и поручнями, а также многим другим.

