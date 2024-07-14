На фестивале "Территория будущего. Москва 2030" покажут новейший электропоезд

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Вагон электропоезда серии "Иволга 4.0" представили на Манежной площади. Теперь он станет частью уличной экспозиции выставки "Станция Манеж. Московский транспорт – 2030". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Жители и гости столицы смогут посмотреть на составляющие поезда, побывать в кабине машиниста и сделать фотографии.

"На выставке "Станция Манеж. Московский транспорт – 2030" мы собрали новейшие образцы подвижного состава, среди которых – "Иволга 4.0", – рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, добавив, что до конца года на диаметрах появятся свыше 20 таких поездов.

Поезд "Иволга 4.0" курсирует на МЦД с мая 2024 года. Его выпустили с учетом пожеланий граждан и оснастили третьей дверью в промежуточных вагонах, комфортными сиденьями с подлокотниками и поручнями, адаптивным освещением и климат-контролем, а также медиаэкранами, зарядными портами и местами для велосипедов.

Выставка "Станция Манеж. Московский транспорт – 2030" пройдет в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" с 1 августа по 8 сентября. Она будет посвящена развитию транспортного комплекса Москвы в ближайшие годы. Вход свободный.

Недавно девять новых поездов серии "Иволга 4.0" поставили в Москву. Скоро они выйдут на маршруты МЦД. Заммэра по вопросам транспорта рассказал, что до конца этого года обновится подвижной состав на маршрутах дальнего пригорода на МЦД-3. Поезда разработаны российскими конструкторами и на 97% собраны из отечественных материалов, утчонил он.

