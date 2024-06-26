Девять новых поездов "Иволга 4.0" будут запущены в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Девять новых поездов серии "Иволга 4.0" поставили в Москву. Скоро они выйдут на маршруты МЦД, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что до конца этого года обновится подвижной состав на маршрутах дальнего пригорода на МЦД-3. Всего в 2024 году планируется поставить на диаметры свыше 20 новых поездов "Иволга 4.0", уточнил он.

Поезда "Иволга 4.0" разработаны специально для МЦД с учетом пожеланий граждан и оснащены всем необходимым для комфортных поездок. Их главное отличие – третья дверь в промежуточных вагонах, благодаря чему пассажиры могут быстрее заходить в состав и высаживаться из него.

Ширина дверей серии поездов "Иволга" составляет 1,4 тысячи миллиметров, что на 150 миллиметров больше, чем у аналогов. Также между вагонами оборудован сквозной проход, чтобы люди беспрепятственно входили и перемещались по поезду.

Помимо дверей, в "Иволге 4.0" изменились интерьер и экстерьер. Внутри вагоны оснащены многоуровневыми поручнями с теплым покрытием и мягкими подвесными ручками. В межвагонных переходах установлены дополнительные поручни. Также для удобства пассажиров появились мягкие панели, на которые можно опираться при проезде стоя.

"Иволга" производится на Тверском вагоностроительном заводе. Поезда разработаны российскими конструкторами и на 97% собраны из отечественных материалов.

Ранее сообщалось, что пассажиры совершили 900 миллионов поездок по МЦД с момента их запуска. Ликсутов назвал это рекордным показателем. Он отметил, что городские железнодорожные вокзалы становятся популярнее, их пассажиропоток растет, в связи с чем нагрузка на дороги и линии метро снижается.