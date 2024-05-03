Пассажиры совершили 900 млн поездок по МЦД с момента их запуска

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пассажиры совершили 900 миллионов поездок по Московским центральным диаметрам (МЦД) с момента их запуска. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, это рекордный показатель. Он напомнил, что в Москве продолжают развивать МЦД по поручению Сергея Собянина. В частности, обновляется подвижной состав, появляются новые городские вокзалы и создаются пересадки, указал он.



"Городские ж/д становятся все популярнее, их пассажиропоток растет, поэтому нагрузка на дороги и линии метро снижается", – напомнил Ликсутов.

С 2019 года, рассказал он, на городских железных дорогах изменилось многое. Так, МЦД связали Москву и Подмосковье при помощи более 300 километров путей, что позволило обеспечить комфортные поездки для миллионов жителей регионов.

"Появились московские городские вокзалы: их уже 50. Это построенные по стандартам Московского транспорта современные станции, где можно быстро и комфортно пересесть на другие виды транспорта", – указал он.

При этом на линиях МЦД успели смениться несколько поколений поездов "Иволга", и в целом поезда наземного метро стали приезжать еще чаще, уверен Ликсутов. Заммэра напомнил, что дневные окна отсутствуют, а интервалы стали короче.

Ранее, 2 мая, мэр Москвы и гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров приняли участие в церемонии выхода на линии диаметров нового поезда "Иволга 4.0". Собянин указывал, что подвижной состав уже полностью обновлен на МЦД-1 и МЦД-2. При этом обновление на третьем диаметре завершат в 2024 году, а на четвертом – в 2025 году, добавлял он.

